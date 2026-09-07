Erwin de Vries zingt en vertelt ‘Over Leven’ tijdens evenement in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Op zaterdag 19 september 2026 van 13.00 tot 17.00 uur organiseert St. TrOost Groningen in Oude Pekela het evenement ‘Over leven’. Hoe ga je verder na een verdrietige periode in je leven en hoe kun je de draad weer oppakken? Door lezingen en informatiekraampjes willen wij laten zien hoe je om kunt gaan met grote veranderingen in je leven.
Erwin de Vries gaat vertellen en zingen over zijn ervaringen. Zowel over de bijna dertig jaar dat hij in de psychiatrie werkzaam is, als over zijn functie als hulpverlener op het mentale vlak in het Groninger aardbevingsgebied. Hij geeft zijn bijdrage tijdens het evenement ‘Over leven’ als ondertitel ‘Verlies en Verwerken’.
Tijdens het evenement geeft Hanneke Kappen een lezing, die wordt afgewisseld met liedjes over autisme. Hanneke houdt zich al geruime tijd bezig met het onderwerp. Ze interviewde in de afgelopen periode 100 mensen die uit eigen ervaring weten hoe het is om met autisme te leven in een wereld die daar vaak niet op is ingericht. Ze bundelde een aantal van deze verhalen in het boek ‘Mijn ogen willen alles zien’.
Tanja Schrage vertelt over de impact van rouw. Wist je dat rouw net zoveel impact kan hebben op je gezondheid als bijvoorbeeld het lopen van een marathon? Tanja is arts en laat zien wat je zelf kunt doen om dat vol te houden.
Voor de kinderen vanaf twee jaar is er een voorstelling van Mizzemos. Maaike van der Haar vertelt een muzikaal verhaal, waarin verschillende emoties aan bod komen. Dit alles wordt afgewisseld met liedjes, muzikale activiteiten en een optreden van F2 Dance Company. Met informatieve stands over voeding, schrijven, coaching, yoga en meer. Het geheel wordt muzikaal omlijst door Ylvalie en Kor Kuiper.
Het evenement vindt van 13.00 tot 17.00 uur plaats bij de Wedderklap in Oude Pekela
De toegang is gratis
Bron: Stichting TrOost Groningen