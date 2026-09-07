Herman Huls viert zijn 40ste verjaardag met Shantykoor Störmwind

JIPSINGBOERTANGE, WEDDE – Op 7 september togen de koorleden van Shantykoor Störmwind uit Wedde met aanhang naar de Boer en Burger Bar in Jipsingboertange; DE plek om samen met Herman Huls zijn 40e verjaardag te vieren.
Herman weet ondanks zijn fysieke beperkingen een grote bijdrage te leveren aan het succes van het koor. Altijd is hij aanwezig, of het nu gaat om een oefenavond of een optreden in Nederland en Duitsland. Zijn muzikale begeleiding is onontbeerlijk.
Herman voorziet met zijn muzikale kennis de muziekcommissie van de nodige adviezen. “Dit kin wel jonges en dat mout mor nait” is een veel gehoorde kreet van hem. Herman is het boegbeeld van het Shantykoor.
De opkomst op zijn georganiseerd feestje was dan ook groot en de verjaardag werd groots gevierd.
Het koor is druk doende met de voorbereiding van het 35 jarig jubileum op 3 oktober a.s. in Wedde. Ook hierin is Herman een belangrijke factor.
Tekst en foto’s ingezonden door Harm Kuil