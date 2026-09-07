IJs en frituurzaak Gerringa Kindermarkt bij de Helling

OUDE PEKELA – Op woensdag 9 september wordt op de parkeerplaats bij de Helling weer de Gerringa ijs- en frituurzaak kindermarkt georganiseerd. Deze markt is voor kinderen t/m 12 jaar.
Heb je nog speelgoed of andere dingen en kun je nog een zakcentje gebruiken verkoop dan je spulletjes op deze markt. Er mag op de markt geen etenswaren of witgoed worden verkocht.
De markt begint om 13.30 uur en duurt tot 15.30 uur. De parkeerplaats bij de Helling zal worden ingedeeld in vakken die als verkoopplaatsen zullen dienen.
Op de markt zal een marktmeester rondlopen voor eventuele vragen.
De spullen die niet verkocht worden moeten weer meegenomen worden naar huis.
Bron: Jan de Jonge