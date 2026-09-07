Informatiemiddag Longfonds in Beatrixoord Haren

Haren – Op 29 september 20026 organiseert Longfonds een informatiemiddag voor mensen met een longziekte, hun naasten en zorgverleners. Graag nodigen ze je uit voor een longpuntmiddag boordevol informatie rond het thema ‘Met een longziekte de winter door’.
Met een longziekte de winter door
De winter brengt voor mensen met astma en COPD extra uitdagingen met zich mee. Door koude en
vochtige lucht en een hogere kans op virale infecties lopen COPD-patiënten meer risico op
longaanvallen (exacerbaties). Ook kan het weer belemmerend zijn om actief te blijven. Tijdens deze
middag gaan Longarts dr. Hester van der Vaart van het UMCG en mevrouw Wieteke Vandeursen
fysiotherapeut uit Beatrixoord van de afdeling Longrevalidatie vertellen hoe je als Longpatiënt zo goed
mogelijk de wintermaanden doorkomt. De volgende onderwerpen komen aanbod: een longaanval wat
is dat en hoe voorkom je die, vaccinaties waarom is dat zo belangrijk, fit blijven in de winter hoe doe je
dat en hoest en ademhalingstechnieken.
- Vaccinaties, welke en waarom? Dr. Hester van der Vaart, longarts UMCG
- Een Longaanval: wat is dat? Voorkomen en genezen. Dr. Hester van der Vaart, longarts UMCG
- Hoe krijg je je sputum goed omhoog? Huffen en hoesten, tips van de fysiotherapeut. Mevrouw
Wieteke Vandeursen, fysiotherapeut longrevalidatie UMCG
- Fit blijven in de winter, hoe doe je dat? Mevrouw Wieteke Vandeursen, Fysiotherapeut
longrevalidatie UMCG
Waarom Longpunt
Wie een longziekte heeft krijgt natuurlijk de nodige informatie en begeleiding van de huisarts of het ziekenhuis. Maar het omgaan met een (vaak) chronische ziekte omvat meer. Hoe gaat dat met de inname van medicatie? Hoe richt je je leven zo goed mogelijk in? Welke hulpmiddelen en instanties zijn er allemaal? En wat kan de omgeving voor je betekenen?
Ervaringen
Voor een antwoord op al deze vragen is er het Longpunt. Een initiatief van het Longfonds i.s.m. zorgverleners in de regio. Regelmatig zijn er themamiddagen waarop patiënten en hun partners actuele informatie en praktische tips krijgen. Afwisselend houden artsen, fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers e.d. er een voordracht. Maar het Longpunt is misschien nog wel het meest waardevol als dé plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen.
Gratis deelname
Iedereen kan gratis deelnemen aan het Longpunt. Voor meer informatie kunt u bellen met Lammina Krol tel. (06) 20244269. Zie ook: groningen.longfonds.nl . Bezoekers worden verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van.
Locatie Beatrixoord Ruimte ‘De Uithoek’, begane grond, Dilgtweg 5 in Haren van 14.00 – 16.00 uur.
Bron: Longfonds