Jurrie Nieboer lijsttrekker Partij vóór het Noorden bij verkiezingen Provinciale Staten

Nazomerse warmte: Thermometer tikt vandaag de 26 graden aan, morgen herfstig

Maandag De dag begint fris, maar onder een stralende blauwe hemel warmt het in de loop van de ochtend snel op. Wie op pad moet, kan de dikke jas voorlopig in de kast laten hangen; de middagtemperatuur bereikt naar verwachting een aangename 26°C. Er waait een zwakke tot matige zuidwestelijke wind (windkracht 3), wat het weerbeeld extra comfortabel maakt. Het blijft nagenoeg de hele dag droog. Met zonkracht 4 schijnt de zon stevig, dus insmeren is geen overbodige luxe voor wie langere tijd buiten doorbrengt.

Vanavond en Vannacht In de loop van de avond raakt het bewolkt en stijgt de kans op een lokale regenbui. Vannacht blijft het wisselend tot zwaar bewolkt met af en toe kans op een lichte bui, al blijft het op veel plaatsen droog. Het wordt een zeer zachte nacht waarin het kwik niet verder daalt dan 16°C. De zuidwestenwind is matig, 3 tot 4 Bft.

Dinsdag Wie hoopt dat deze zomerse opleving aanhoudt, komt bedrogen uit. Morgen, dinsdag 8 september, slaat het weerbeeld immers radicaal om. Een naderend neerslaggebied verdrijft de warme lucht en maakt plaats voor flink wat bewolking en perioden met regen. De thermometer levert daardoor fors in: met een maximumtemperatuur van rond de 18°C is het meteen een stuk frisser. De neerslagkans stijgt morgen naar maar liefst negentig procent, en ook woensdag blijft het wisselvallig en aan de koele kant.

Tip van de redactie: Geniet dus vandaag nog even van de laatste warme zonnestralen, want de herfst laat morgen nadrukkelijk van zich horen.