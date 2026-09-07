Jurrie Nieboer lijsttrekker Partij vóór het Noorden bij verkiezingen Provinciale Staten

WINSCHOTEN – De Partij vóór het Noorden heeft in haar algemene ledenvergadering Jurrie Nieboer uit Winschoten gekozen als lijsttrekker voor de komende Statenverkiezingen op 17 maart 2027.
Nieboer (61) was van 2021 tot 2026 wethouder in de gemeente Oldambt en heeft daarvoor vanaf 2010 in de gemeenteraad van Oldambt gezeten. Jurrie Nieboer is blij: ”Dat de leden mij gekozen hebben is een enorme eer. We bouwen aan een sterk team waar nieuwe en ervaren mensen een rol spelen. De Partij vóór het Noorden heeft de potentie om met minimaal 2 zetels plaats te nemen in de Provinciale Staten van Groningen. Ik heb er enorm veel zin in.”
Partijvoorzitter Cees van der Gaag benadrukt het belang van een sterke Partij vóór het Noorden. “De partij bestaat volgend jaar 25 jaar en haar bestaan is nog steeds actueel. De versterkingsoperatie en de schadeafhandeling van de gaswinning verlopen traag en menig Groninger voelt zich niet gehoord. Wij
vinden: Groningen moet recht gedaan worden. Hoe meer zetels hoe sterker wij ons geluid kunnen uitdragen!”
De Partij vóór het Noorden in Groningen gaat de komende tijd bezig met de kieslijst en het verkiezingsprogramma. Het moet een kort en herkenbaar programma worden waar de Grunnegers zich in herkennen met voor hun herkenbare onderwerpen en thema’s.
Bron: Partij vóór het Noorden