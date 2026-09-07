Kinderboekenweek: Spot aan! in bibliotheken

OLDAMBT, GRONINGEN – Van 30 september t/m 11 oktober 2026 vieren de Groningse bibliotheken de Kinderboekenweek. Met het thema ‘Spot aan!’ worden kinderen uitgenodigd om de planken op te gaan, in hun hoofd of in het echt. Ook de bibliotheken in gemeente Oldambt zetten de spotlights aan met een gevarieerd programma vol voorstellingen, workshops, speurtochten en andere activiteiten.

Bekijk het volledige programma en inspirerende boekentips op groningsebibliotheken.nl/kinderboekenweek.

Fantasie in de spotlight

Met het thema ‘Spot aan!’ nodigt de Kinderboekenweek kinderen uit om de planken op te gaan. Van theater, een goochelvoorstelling en workshops tot een blacklight speurtocht en een silent disco: tijdens de Kinderboekenweek ontdekken kinderen hoe verhalen uit boeken tot leven komen en hoe leuk het is om zelf de hoofdrol te spelen!

Dit is er te doen in gemeente Oldambt

Bibliotheek Winschoten

In de bibliotheek van Winschoten staan er tijdens de Kinderboekenweek een aantal mooie activiteiten op het programma:

Theater Pannenkoek – 1001-Dag

Een muzikale familievoorstelling over aandacht, liefde en samen opgroeien. Een eigentijds sprookje vol humor, fantasie en muziek voor kinderen vanaf 6 jaar.

Deze activiteit vindt plaats op vrijdag 9 oktober van 15.30 tot 16.30.

Silent Disco

Zet de koptelefoon op en laat je beste dansmoves zien tijdens de Silent Disco! Kinderen kunnen dansen op hun favoriete muziek, terwijl de bibliotheek verandert in een dansvloer met discolichten. Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Deze activiteit vindt plaats tijdens de Kids Fun Days in de sporthal aan de Mr. D.U Stikkerlaan 6 op woensdag 14 oktober van 13.30 tot 16.30.

Photobooth – Zet jezelf in de spotlight

Stap voor de camera met leuke accessoires en maak een blijvende herinnering aan de Kinderboekenweek. Alleen of samen met familie en vrienden. Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Deze activiteit vindt plaats tijdens de Kids Fun Days in de sporthal aan de Mr. D.U Stikkerlaan 6 op woensdag 14 oktober van 13.30 tot 16.30.

Bibliotheek Finsterwolde

In Bibliotheek Finsterwolde staat tijdens de Kinderboekenweek de Maskermeiden op het programma. Kinderen ontdekken tijdens deze activiteit spelenderwijs de magie van theater en maskers. Zo ontstaat een vrolijke workshop waarin fantasie, expressie en samenspel centraal staan. Ook fijn voor kinderen die het misschien spannend vinden om in de schijnwerpers te staan. Voor kinderen vanaf 8 jaar. Deze activiteit vindt plaats op vrijdag 2 oktober van 15.30 tot 16.30.

Bibliotheek Midwolda/Oostwold

In Bibliotheek Midwolda/Oostwold staat tijdens de Kinderboekenweek de goochelshow met Tim Weist op het programma. Een magische familievoorstelling waarin een mysterieuze zolder vol verrassingen kinderen en ouders meeneemt in een wereld waar niets is wat het lijkt. Voor kinderen van 4 t/m 10 jaar. Deze activiteit vindt plaats op vrijdag 16 oktober van 15.30 tot 16.30

Kinderen gratis lid van de bieb

Alle activiteiten zijn toegankelijk voor leden én niet-leden. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Bij de bieb leen je boeken, e-books, luisterboeken, muziek, films, games en nog veel meer. Kom lezen, ontdekken, knutselen, spelen of laat je inspireren door de mooiste verhalen. In de bibliotheek staat jouw fantasie altijd in de spotlight!

Kijk voor meer informatie op groningsebibliotheken.nl/kidsgratis.