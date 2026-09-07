Kinderen beleven volop middeleeuwse avonturen tijdens 30e editie Middeleeuws Ter Apel

TER APEL – Zondagmiddag kwam om 17.00 uur een feestelijk einde aan de 30e editie van Middeleeuws Ter Apel. Rondom het eeuwenoude Kruisherenklooster genoten bezoekers twee dagen lang van ridders, ambachten, muziek, verhalen en alles wat met de middeleeuwen te maken had. Mede dankzij het mooie weer werd het festival goed bezocht.
Dit jaar stond Middeleeuws Ter Apel in het teken van ‘Het kind in de middeleeuwen’. Bezoekers kregen een bijzondere inkijk in de manier waarop kinderen honderden jaren geleden opgroeiden. Zonder smartphones, moderne scholen en speelgoedwinkels waren kinderen vooral aangewezen op hun eigen omgeving, eenvoudige spelletjes en zelfgemaakt speelgoed.
Op het festivalterrein was daar volop aandacht voor. Kinderen konden onder meer meehelpen bij archeologische opgravingen, een stokbroodje bakken, boogschieten, steltlopen en meedoen aan een kussengevecht op een evenwichtsbalk. Ook werden de jonge bezoekers betrokken bij de gevechten. Zij mochten de leiders van de strijdende partijen hun zwaarden brengen.
Dat de activiteiten goed in de smaak vielen, was duidelijk te zien. Overal op het terrein waren kinderen te vinden die zichtbaar genoten van het middeleeuwse avontuur. Veel jonge bezoekers hadden zich speciaal verkleed als ridder of prinses. Vooral de kinderspelen op het grote veld waren erg in trek.
Ook het theater zorgde voor veel plezier. Bij het Theater van de Droom konden kinderen en volwassenen genieten van grappen en grollen, terwijl Martïnus Zotteklep de nar voor het nodige vermaak zorgde.
Dat sommige kinderen er na een lange dag nog steeds geen genoeg van hadden, bleek wel bij een gezin dat zondagmorgen om 11.00 uur al met de kinderen op het festivalterrein was. Om 18.00 uur waren ze nog altijd niet uitgespeeld. Helaas zat het festival er toen op en wachtte maandag voor de kinderen weer een gewone schooldag.
De slotmanifestatie vond plaats achter de kloosterkerk. Ook daar werden de kinderen actief bij betrokken. Samen met de volwassenen leerden zij een middeleeuws dansje, waarna de 30e editie van Middeleeuws Ter Apel op feestelijke wijze werd afgesloten.
Twee dagen lang kwam de middeleeuwse wereld rond het Kruisherenklooster tot leven. Vooral de vele activiteiten voor kinderen maakten duidelijk dat ook zonder PlayStation en smartphone volop plezier te beleven valt.
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg. HIER vindt u nog veel meer foto’s (Vanwege de regels van Facebook zijn ze in drie delen geplaatst)