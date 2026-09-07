DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Zaterdagochtend vond op de kruising van Wiek (rechts) en Hauptkanal (links) in Papenburg een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Rond 11:20 uur stond een 32-jarige bestuurder in zijn auto voor een verkeerslicht te wachten. Naast hem stond een witte bestelbus met aanhanger. Toen het licht op groen sprong, sloeg de bestelbus met aanhanger rechtsaf. Daarbij raakte de aanhanger de auto van de 32-jarige, waardoor er lakschade ontstond. De bestuurder van de bestelbus met aanhanger reed vervolgens door zonder te stoppen om gegevens uit te wisselen of het ongeval te melden. Het is momenteel onduidelijk of hij de aanrijding heeft gezien.
De bestuurder wordt omschreven als een stevige man van ongeveer 50 jaar of ouder, met een rood shirt aan. De voertuigcombinatie bestond uit een witte bestelbus met een aanhanger, die was uitgerust met meerdere rails voor het vervoer van motorfietsen. De politie van Papenburg is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen die de aanrijding hebben gezien of die informatie kunnen verstrekken over de voertuigcombinatie en de bestuurder. Iedereen met informatie wordt verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg op 04961/9260.
Weener
Op de B436 is vanmorgen rond half twaalf een auto achterop een vuilnisauto gereden. De bestuurster werd door omstanders uit haar elektrische Smart gehaald. Ze werd voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft meteen na aankomst de accu afgekoppeld. De bestuurder van de vuilnisauto verkeerde in een shock. Ook hij werd naar een ziekenhuis gebracht. De weg is enige tijd voor bergingswerkzaamheden afgesloten geweest.