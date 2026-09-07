KWIEK in Sellingen viert 10-jarig jubileum

SELLINGEN – KWIEK bestaat dit jaar tien jaar. Dat jubileum werd vanmorgen gevierd in MFA De Zuides in Sellingen. De aanwezigen kwamen bijeen voor koffie, thee en gebak en stonden samen stil bij het tienjarig bestaan van de gespreksgroep.
Tijdens de bijeenkomst sprak Aly de Jonge de aanwezigen toe. KWIEK is een activiteit van Welzijn Westerwolde en is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in de medemens, actuele onderwerpen en een goed gesprek.
De naam KWIEK staat voor Kennis, Wijsheid, Inspiratie, Energie en Kultuur. Hoewel er geen leeftijdsgrens geldt, bestaat de groep voornamelijk uit ouderen. De gedachte achter KWIEK is dat deelnemers misschien niet meer zo kwiek zijn van lijf en leden, maar nog altijd volop kwiek van lijf en geest.
KWIEK is een ontmoetingsplek voor mensen met een brede blik en belangstelling voor verschillende onderwerpen. Eens per veertien dagen komen de deelnemers van 12.30 tot 15.00 uur bijeen in MFA De Zuides. De bijeenkomst begint met een gezamenlijke lunch van 12.30 tot 13.30 uur. Daarna wordt tot 15.00 uur met elkaar gesproken over een bepaald onderwerp.
Voor deelname wordt € 15,- per maand gevraagd.
Wie meer wil weten over KWIEK kan contact opnemen met Dina van der Straat van Welzijn Westerwolde via 06-86624243.
Foto’s: Johannes Velthuis