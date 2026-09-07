Leuke activiteiten bij Borg Westerwolde en Kloosterheerd op Wereld Alzheimer Dag

TER APEL – Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Een dag die wereldwijd in het teken staat van aandacht voor de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Wereld Alzheimer Dag heeft dit jaar als thema ‘Ik blijf meedoen’. Daarom worden er op die dag leuke activiteiten georganiseerd in Borg Westerwolde en Kloosterheerd. Dit gebeurt in samenwerking met Welzijn Westerwolde.
De activiteiten zijn gratis en iedereen is van harte welkom!
Opening door wethouder Potze
De dag wordt feestelijk geopend door wethouder Wietze Potze van de gemeente Westerwolde. Tijdens de opening is er koffie met iets lekkers.
Programma
- 10.15 uur | Opening (Kloosterheerd)
- 11.00 uur | Stoelyoga (Kloosterheerd)
- 11.00 uur | Sport & Bewegen (Borg Westerwolde)
- 11.00 uur | Wandeltocht in het park (door Welzijn Westerwolde)
- 12.30 uur | Samen patat eten (Borg Westerwolde)
- 14.30 uur | Optreden Janneke de Roo | Borg Westerwolde
Aanmelden voor de activiteiten is niet nodig.
Bron: Zorggroep Meander