Open Monumenten Dag bij Ecodorp Ter Apel

TER APEL – Ecodorp Ter Apel doet zondag 13 september mee aan de Open Monumenten Dag.
Welkom op zondag 13 september van 11.00-16.00 op de Open Monumenten Dag op het ecodorp, met een uitgezette wandelroute langs de industriële panden van de voormalige aardappelmeelfabriek Ter Apel en omstreken. Nu in gebruik als Pieperfabriek.nl voor foto, film en verhuur. Er worden oude filmbeelden vertoond.
Er zijn begeleide rondleidingen door de fabriek en langs de ecohuizen in aanbouw, om 11.30, 12.30, 13.30 en 14.30 uur. Om 14.00 geeft Arjan Barnard, voorzitter van de stichting tot behoud van fabrieksschoorstenen in Nederland, een lezing. Aanmelding vooraf is niet nodig. Er is koffie, thee, een infostand en een marktkraam met zelfgemaakte producten. Oud-medewerkers zijn speciaal welkom! Vindt u het leuk om iets te vertellen over de fabriek? Dat horen ze graag.
De toegang is gratis. Uw donatie is welkom. De opbrengst van koffie en thee komt ten goede aan het behoud van het erfgoed.
Het terrein heeft sinds 2019 de officiële bestemming Ecodorp. Ecodorp Land van Aine ontwikkelt hier o.a. 50 ecowoningen, een dorpshuis, atelier, werkplaatsen etc. Interesse in ons ecodorp? Kom dan vooral ook kijken en stel al je vragen tijdens de rondleiding of bij de koffie met taart.
Bron: Fenna Janssen, Ecodorp Land van Aine