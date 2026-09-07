Politie zet stroomstootwapen in bij meldingen Ter Apel

TER APEL – De politie in Westerwolde heeft een drukke zondag achter de rug. Agenten moesten achter elkaar in actie komen voor meerdere geweldsincidenten in Ter Apel, waaronder een mishandeling en een grote vechtpartij bij het asielzoekerscentrum (AZC).
Via een bericht op sociale media laat de politie weten dat het zondag zo druk was met spoedmeldingen dat er geen gelegenheid was om volgers tussentijds mee te nemen tijdens de dienst. De politie moest met spoed uitrukken voor een mishandeling in Ter Apel en een grote vechtpartij voor de deuren van het AZC. De situatie escaleerde toen een van de betrokkenen een mes bleek te hebben. Om de messenzwaaier onder controle heeft de politie gebruikgemaakt van het stroomstootwapen. De verdachte is vervolgens ingerekend.
Het is het tweede incident waarbij een mes werd getrokken in een paar dagen voor het aanmeldcentrum. Zaterdagavond was het ook al raak. Bij die steekpartij raakte toen een persoon gewond.