Recordaantal deelnemers bij 11e Ride & Run Onstwedde

ONSTWEDDE – De 11e editie van de Ride & Run Onstwedde, zaterdag 5 september bij Manege De Driesporen, is een groot succes geworden. Met een recordaantal deelnemers, goed weer en veel enthousiaste reacties kijkt de organisatie terug op een zeer geslaagde dag.
De organisatie stond dit jaar voor de nodige uitdagingen. Er was een nieuw comité, de komst van de nieuwe buitenbak zorgde voor een andere terreinindeling en ook de opbouw werd door het slechte weer bemoeilijkt. Zaterdag waren de omstandigheden gelukkig uitstekend.
De deelnemers legden een pittig parcours af door het prachtige Westerwolde. Juist de combinatie van sportieve uitdaging en natuur maakt de Ride & Run bijzonder. Uniek is het samenspel tussen paard en loper. Vaders en dochters, partners, vrienden en andere duo’s gaan samen de uitdaging aan en vormen onderweg één team.
Achter de schermen werd alles tot in de puntjes verzorgd. De organisatie is dan ook bijzonder trots op de grote groep vrijwilligers die zich de hele dag heeft ingezet. Ook de sponsoren worden hartelijk bedankt voor hun steun. Aan de deelnemers werd uiteraard ook gedacht: iedereen ging naar huis met een mooie herinnering én een lekkere zak brokjes voor zijn of haar paard.
Het motto ‘We doen het samen!’ bleek ook dit jaar weer treffend. Deelnemers, vrijwilligers, sponsoren, supporters en organisatie zorgden samen voor een sportieve en gezellige dag.
De organisatie kijkt alweer vooruit naar de volgende editie. Op zaterdag 4 september 2027 vindt de 12e Ride & Run Onstwedde plaats.
Ride & Run Onstwedde – we doen het samen!
Bron: Dorien Smith
Foto’s Ko Kamies