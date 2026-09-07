Reünie 50 jaar Plaatselijk Belang De Maten brengt inwoners en oud-inwoners samen

DE MATEN – Afgelopen zaterdag stond dorpshuis De Vluchtweide in De Maten volledig in het teken van een bijzondere mijlpaal: het 50-jarig bestaan van Plaatselijk Belang De Maten.

Voor de reünie waren inwoners, oud-inwoners en genodigden uitgenodigd. Aan belangstelling was geen gebrek. Het dorpshuis zat bomvol en ook de grote tent naast het dorpshuis, met statafels, bleek bepaald geen overbodige luxe.



De organisatie had alles uit de kast gehaald om van de reünie een sfeervolle bijeenkomst te maken. Het dorpshuis was feestelijk versierd en aan de oostzijde konden bezoekers genieten van een diapresentatie met oude én nieuwe foto’s van De Maten. Ook werd de historische film De Maten vertoond, die bij veel aanwezigen herinneringen opriep.



Onder de gasten bevonden zich onder anderen burgemeester Velema en oud-burgemeester Broertjes. Broertjes heeft tijdens zijn ambtsperiode zelf in De Maten gewoond en was daardoor voor veel aanwezigen een bekende verschijning.



Herinneringen ophalen

De middag en avond stonden vooral in het teken van ontmoeting en herinneringen ophalen. Inwoners en oud-inwoners praatten uitgebreid met elkaar en haalden verhalen uit het verleden op. Juist die combinatie van oude bekenden, foto’s, film en verhalen zorgde voor een bijzondere sfeer. Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst was de presentatie van het jubileumboek De Maten Verbindt. Het boek is geschreven door André Dümmer en bevat nieuwe foto’s, aangevuld met historisch beeldmateriaal uit het archief van Jan Veninga. Veninga verzamelt al jarenlang materiaal over De Maten en beschikt daardoor over een grote hoeveelheid historische kennis. Zijn verzameling vormt niet alleen een waardevol fotoarchief, maar is ook een bron van verhalen over het dorp en zijn inwoners.



Eerste exemplaar voor oudste inwoner

Een bijzonder moment was de overhandiging van het eerste exemplaar van De Maten Verbindt aan de negentigjarige Herman Schoemaker, de oudste inwoner van De Maten.



Het jubileumboek blijkt inmiddels populair. De eerste editie is al uitverkocht, maar een tweede editie komt eraan. Wie het boek alsnog wil bestellen, kan dat nog steeds doen via de website van Plaatselijk Belang De Maten. De totstandkoming van het boek werd mede mogelijk gemaakt door het Hesse Fonds. JantyDesign verzorgde de vormgeving van het boek.



Op naar het grote dorpsfeest

De bijeenkomst werd geleid door Herman Schlimback, voorzitter van Plaatselijk Belang De Maten, die ook de toespraak verzorgde. Met de reünie is het jubileumfeest nog niet voorbij. Komend weekend staat De Maten opnieuw een groot feest te wachten. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels in volle gang.

De grote opkomst tijdens de reünie liet alvast zien dat de betrokkenheid bij het dorp groot is. Het volle dorpshuis en de goed gevulde tent vormden daarvan het beste bewijs. Vijftig jaar Plaatselijk Belang De Maten werd daarmee niet alleen herdacht, maar vooral samen gevierd.



André Dümmer