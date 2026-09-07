Ruim 120 kinderen strijden fanatiek tijdens scholierenloop in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Ruim 120 kinderen stonden maandagavond 7 september aan de start van de scholierenloop in Oude Pekela. Verdeeld over verschillende leeftijdsgroepen gingen de jonge deelnemers vol enthousiasme en met zichtbaar plezier de strijd met elkaar aan.
Rond 18.00 uur werd de eerste groep weggeschoten. Wethouder Eddy Jonker nam daarbij de officiële start voor zijn rekening. Met een toeter gaf hij de verschillende leeftijdsgroepen het sein om aan hun loop te beginnen. Vanaf de start werd er fanatiek gestreden om de ereplaatsen.
Vooral de strijd om de bekers zorgde voor de nodige spanning. In iedere leeftijdsgroep waren bekers beschikbaar voor de nummers één, twee en drie. De jonge lopers deden dan ook hun uiterste best om een plaatsje op het podium te bemachtigen. Voor de deelnemers die net buiten de prijzen vielen, was er eveneens een mooie beloning. Zij kregen na afloop een fraaie medaille als herinnering aan hun deelname.
Achter de schermen was ondertussen de jury druk bezig met het verwerken van alle uitslagen. Ellen van Klaveren hielp de jury daarbij met het nauwkeurig noteren van de binnengekomen klasseringen. Met zoveel enthousiaste deelnemers was dat bepaald geen overbodige luxe.
Na de verschillende looprondes was het tijd voor de huldigingen. Op het podium werden de nummers één, twee en drie van de verschillende leeftijdsgroepen in het zonnetje gezet en kregen zij hun welverdiende beker uitgereikt. De andere deelnemers kregen hun medaille, waarmee ook voor hen een mooie herinnering aan deze sportieve avond werd meegegeven.
De belangstelling en het enthousiasme onder de kinderen maakten duidelijk dat de scholierenloop opnieuw een geslaagd onderdeel was. Ouders, familieleden en andere belangstellenden zorgden langs het parcours en bij de finish voor de nodige aanmoedigingen.
De volledige uitslagen van de verschillende leeftijdsgroepen zijn terug te vinden tussen de foto’s bij dit verslag.
Het complete programma, inclusief de huldigingen op het podium, was iets na 19.00 uur afgelopen. Daarmee kwam een gezellige en vooral sportieve avond voor de ruim 120 jonge deelnemers ten einde. Voor velen was het niet alleen een wedstrijd, maar vooral ook een leuke sportieve ervaring waarbij meedoen en plezier zichtbaar voorop stonden.
Freddy Stötefalk