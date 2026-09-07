Wie liep hier? Ga met OERRR op zoek naar dierensporen in het Metbroekbos

VLAGTWEDDE – Van wie is die pootafdruk? Wie knaagde er aan deze tak? Welk dier liet veren, haren of keutels achter? Op zondag 13 september neemt de boswachter van Natuurmonumenten kinderen (en hun ouders) mee op speurtocht door het Metbroekbos. Tijdens OERRR Sporen zoeken ontdekken kinderen dat dieren zich misschien niet altijd laten zien, maar dat ze overal aanwijzingen achterlaten.
Samen met een ervaren natuurgids gaan jonge speurneuzen op zoek naar pootafdrukken, vraatsporen, keutels en andere sporen. Ze leren waar je op moet letten, hoe je verschillende dierensporen herkent en wat die sporen vertellen over de dieren die in het bos leven. Na deze middag kijk je tijdens een boswandeling gegarandeerd anders om je heen!
In en rond het Metbroekbos leven onder andere reeën, dassen en allerlei bosvogels. Welke dieren zijn er onlangs langsgekomen? Waar zoeken ze hun eten en hoe bewegen ze zich door het gebied? Stap voor stap leren kinderen het bos te lezen als een echte natuurdetective.
Word een echte sporenspeurder
Wil jouw kind leren hoe je ontdekt welke dieren er in het bos leven, ook als ze zich niet laten zien? Ga mee en leer alles over pootafdrukken, vraatsporen, veren, haren en andere aanwijzingen die dieren achterlaten.
Meld je nu aan, want het aantal plekken is beperkt: vol = vol.
Praktische informatie
Datum en tijd: zondag 13 september van 14.00 tot 15.30 uur
Leeftijd: geschikt voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.
Startlocatie: parkeerplaats Eemboerveld, Dal van de Ruiten Aa.
Begeleiding: per kind is één ouder of begeleider verplicht. Volwassenen melden zich ook aan als deelnemer.
Kleding: trek stevige schoenen en kleding aan die vies mag worden. We gaan lekker buiten op pad.
Vooraf aanmelden is verplicht.
Meer informatie en direct aanmelden:
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/dal-van-de-ruiten-aa/agenda/kinderen/oerrr-sporen-zoeken-in-het-metbroekbos
Bron: Aimée Otte