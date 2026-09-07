Winschoten200 krijgt blijvend vervolg met culturele oase aan de vestinggracht

WINSCHOTEN – De viering van 200 jaar stedelijke rechten krijgt een blijvende plek in het hart van Winschoten. De organisatie van Winschoten200 transformeert het park rond de oude vestinggracht, aan de Liefkensstraat en Vissersdijk, tot een aantrekkelijke cultuuroase waar geschiedenis, poëzie, beeldende kunst en ontmoeting samenkomen.
In 2025 vierde Winschoten het feit dat koning Willem I de plaats in augustus 1825 stedelijke rechten verleende. Met tal van evenementen en activiteiten voor jong en oud werd dit bijzondere jubileum in de hele stad gevierd. Ook de installatie van de eerste gemeenteraad in augustus 1825 – en de afronding van de eerste bestuurstermijn na de zomer van 1826 – maakt deel uit van deze historische periode.
Een park vol verhalen
Met de herinrichting van het park wil Winschoten200 een duurzame herinnering creëren aan twee eeuwen stedelijke geschiedenis. Een eerste markant onderdeel is de panoramawand: een imposante houten skyline met herkenbare historische gebouwen uit Winschoten. Het park wordt de komende tijd verder verrijkt met verschillende culturele elementen.
- een kleinkunstpodium in de vorm van de voormalige vesting;
- twaalf zuilen met gedichten van kinderen over Winschoten;
- een ledscherm aan de westzijde van het voormalige gebouw van de Winschoter Courant, met informatie over de geschiedenis van de stad en de krant;
- een grote muurschildering van de internationaal bekende schilder Marcus Debie aan de zuidzijde van het gebouw van de voormalige Winschoter courant.
Op de muurschildering krijgen koning Willem I en de burgemeesters die in functie waren bij de start en de herdenking van 200 jaar stedelijke rechten een plaats. Ook Simon van Wattum, dichter en voormalig hoofdredacteur van de Winschoter Courant, wordt afgebeeld als personificatie van de Winschoter letteren en het vrije woord.
Bekendmaking kindergedichten
Op woensdag 16 september om 14.30 uur worden in de Lutherse Kerk de geselecteerde kindergedichten bekendgemaakt. Deze gedichten krijgen vervolgens een blijvende plek op de twaalf zuilen in het park. De presentatie is voor iedereen toegankelijk.
De feestelijke opening van het volledig vernieuwde park vindt later plaats.
Daarmee krijgt Winschoten er een bijzondere plek bij die het verleden zichtbaar maakt, hedendaagse creativiteit ruimte geeft en nieuwe verhalen voor de toekomst uitnodigt.
Bron: Winschoten 200