De Schansker Voedseltuin viert oogstfeest in Bad Nieuweschans

BAD NIEUWESCHANS – De Schansker Voedseltuin organiseert op zaterdag 12 september haar jaarlijkse oogstfeest. Inwoners van Oldambt en andere belangstellenden zijn van 12.00 tot 17.00 uur welkom aan de Europaweg in Bad Nieuweschans om de oogst te vieren, de tuin te ontdekken en elkaar te ontmoeten.
Het oogstfeest ontstond in 2023 en groeit inmiddels uit tot een jaarlijkse traditie. De middag staat in het teken van de producten die de aarde na een seizoen van zorg en werk voortbrengt. Bezoekers kunnen zien hoe de voedseltuin werkt, kennismaken met de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en deelnemen aan rondleidingen over het terrein.
Voor het oogstfeest werkt de Schansker Voedseltuin samen met Bakkerij de Eenvoud uit Hongerige Wolf. De mobiele bakkerij, gevestigd in een tot bakkerij omgebouwde woonwagen, komt naar het terrein van de voedseltuin. Samen met bezoekers verwerkt de bakkerij producten uit de tuin tot versgebakken broodjes en pizza’s.
Ook is er live muziek. Het folkduo Linde Nijland en Bert Ridderbos verzorgt tijdens de middag een muzikaal programma met zang en gitaarspel.
Bezoekers kunnen op zaterdag 12 september van 12.00 tot 17.00 uur zonder aanmelding binnenlopen bij de Schansker Voedseltuin aan de Europaweg in Bad Nieuweschans. Parkeren kan bij de voetbalvereniging aan de W. Mettingstraat 18 in Bad Nieuweschans.
Over De Schansker Voedseltuin
De Schansker Voedseltuin is een ecologische voedselteeltplek in Bad Nieuweschans. De tuin produceert lokale producten en biedt ruimte om te kijken, te beleven en mee te werken. Daarmee verbindt de voedseltuin voedselteelt, natuur, ontmoeting en betrokkenheid uit de omgeving. Meer informatie over De Schansker Voedseltuin is te vinden via www.schanskervoedseltuin.nl.
Bron: Harald Rotgers