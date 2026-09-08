Auto’s botsen in Veendam

VEENDAM – Maandagavond vond rond zeven uur op de kruising Finse Golf en de Grote belt in Veendam een aanrijding plaats.
Twee personenauto’s kwamen na vermoedelijk een voorrangsfout met elkaar in botsing. Politie en de ambulancedienst waren snel ter plaatse. Beide bestuurders werden door ambulancemedewerkers gecontroleerd. In ieder geval één persoon werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht.
De politie maakte van het ongeval een registratie. Voor zover bekend werden beide voertuigen afgesleept.
Bron: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie