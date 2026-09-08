Banenbeurs Stadskanaal met werkgevers uit Oost-Groningen

STADSKANAAL – Zin in een nieuwe baan? Of ben je net klaar van school en wil je dolgraag aan de slag? Werkgevers uit Oost-Groningen staan te popelen om met jou in gesprek te gaan. Dus kom op woensdag 7 oktober naar de Banenbeurzen in theater Geert Teis in Stadskanaal en pak je kans!
Op de Banenbeurs kun je in een leuke sfeer kennismaken met bedrijven uit diverse sectoren, zoals techniek, industrie, zorg en zakelijke dienstverlening. Ook zijn er onderwijsinstellingen aanwezig waarmee je kunt sparren over jouw toekomst. En dit kost jou helemaal niets. Behalve een klein beetje tijd.
Maak ook kennis met het Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe
Heb je vragen over werk of scholing? Weet je niet waar je moet beginnen en kun je wel wat hulp hierbij gebruiken? Of ben je juist op zoek naar personeel? Kom dan langs bij de stand van het Werkcentrum. Het Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe is er voor iedereen met vragen over werk en scholing. Of je nu een werkgever bent met vragen over personeelszaken, of een inwoner die vastloopt in de zoektocht naar (ander) werk of een opleiding: we luisteren naar jouw vraag en helpen je meteen of brengen je in contact met onze samenwerkingspartners.
Waar en wanneer is het?
Woensdag 7 oktober 2026 13:00 – 16:30 uur Geert Teis Theater, Geert Teisplein 2 Stadskanaal
Iedereen die toe is aan een (nieuwe) baan is welkom. Je hoeft je niet aan te melden.
Kijk voor informatie op onze website: www.werkcentrumgroningennoorddrenthe.nl
Bron: Werk in Zicht