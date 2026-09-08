Camera’s geplaatst bij voormalig gemeentehuis Wedde vanwege herhaalde inbraken

Flink koeler met perioden met regen, morgen herstel met meer zon

Dinsdag Het nazomerse weer van gisteren heeft plaatsgemaakt voor een stuk koeler en wisselvalliger weertype. Vanochtend is het zwaar bewolkt en trekt er vanuit het westen een regengebied over Oost-Groningen. Ook vanmiddag blijft de bewolking overheersen en valt er van tijd tot tijd regen of een lokale bui. Pas tegen het einde van de middag en in de avond wordt het vanuit het westen droger en kan de zon zich lokaal nog even laten zien. De temperatuur doet een flinke stap terug en komt uit op een maximum van 18°C. De zuidwestelijke wind waait matig tot vrij krachtig, 4 tot 5 Bft.

Vanavond en Vannacht In de avond droogt het op de meeste plaatsen op en klaren de wolkenvelden lokaal breed op. Gedurende de nacht is het op een enkel spatje na droog. Het koelt onder de opklaringen flink af naar een frisse minimumtemperatuur van rond de 10°C tot 11°C. De wind zwakt af naar matig, 3 Bft.

Woensdag Morgen, woensdag 9 september, ziet het weerbeeld er in de streek een stuk vriendelijker uit. Na een frisse start wisselen zonnige perioden en vriendelijke stapelwolken elkaar af. Op een enkel lokaal buitje in de middag na blijft het gedurende de dag vrijwel overal droog. De thermometer tikt overdag een heel redelijke 19°C tot 20°C aan. Er staat een matige wind uit het westen tot zuidwesten van 3 Bft. In de nacht naar donderdag blijft het rustig en helder bij 11°C.

Tip van de redactie: Houd vandaag de regenjas binnen handbereik als je onderweg bent door de streek!