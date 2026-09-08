Camera’s geplaatst bij voormalig gemeentehuis Wedde vanwege herhaalde inbraken

WEDDE – Het bestuur van Lichtweek Wedde is genoodzaakt om camera’s te plaatsen in en rondom het voormalige gemeentehuis in Wedde. In het historische pand is inmiddels meerdere keren ingebroken. Juist nu het gebouw wordt voorbereid op een bijzondere activiteit tijdens de 67ste Lichtweek, wil het bestuur de locatie en de aanwezige spullen beter beveiligen.
Het voormalige gemeentehuis wordt donderdag 10 september omgetoverd tot een spookhuis in het thema ‘Creepy Wedde’. In en rondom het gebouw wordt momenteel hard gewerkt om er een spannend en griezelig geheel van te maken. De voorbereidingen zijn in volle gang.
Het bestuur laat weten dat het de komende tijd daarom kan voorkomen dat mensen rondom het gebouw aanwezig zijn of daar aan het werk zijn. Dit zijn uiteraard mensen die betrokken zijn bij de voorbereidingen van het spookhuis.
Het bestuur vraagt inwoners van Wedde tegelijkertijd om extra alert te zijn. Wie iets verdachts heeft gezien, bijvoorbeeld personen of voertuigen die op vreemde tijdstippen bij het voormalige gemeentehuis aanwezig waren, wordt gevraagd dit te melden. Ook camerabeelden of andere informatie die mogelijk kan helpen bij het voorkomen of oplossen van de inbraken zijn welkom.
Mensen die iets verdachts hebben gezien, kunnen contact opnemen met het bestuur van Lichtweek Wedde via lichtweek@gmail.com. Ook kan de politie worden gebeld via 0900-8844. Volgens het bestuur kunnen ook kleine details belangrijk zijn.
Spookhuis tijdens Lichtweek
Een van de activiteiten tijdens de Lichtweek is het spookhuis in het voormalige gemeentehuis. Deelnemers kunnen donderdag 10 september dwalen door de donkere gangen en kamers van het historische pand.
Voor kinderen is er van 16.00 tot 18.00 uur een spannende, maar vooral gezellige ontdekkingstocht. Volwassenen kunnen van 21.00 tot 23.00 uur het spookhuis bezoeken.
Per groep kunnen maximaal zes personen deelnemen. Voor de volwassenen is er plaats voor maximaal twintig groepen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar lichtweek@gmail.com.
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