BOURTANGE – Cor en Hanna Kosmeier uit Bourtange vieren vandaag hun diamanten huwelijksfeest
Vandaag vieren Cor (Cornelis) Kosmeier en Hanna (Johanna) Broekhuizen uit Bourtange dat ze zestig jaar geleden in het huwelijk traden.
Burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde kwam het echtpaar feliciteren met dit huwelijksfeest en bracht een ingelijste kopie van hun trouwacte voor ze mee.
Trots lieten zij ook de felicitatiekaart van koning Willem Alexander en koningin Maxima zien.
Dit is het gevolg van het lintje die Cor in coronatijd kreeg vanwege zijn vrijwilligerswerk als molenaar van de molen in Zuidlaren.
Het huwelijk van het echtpaar werd voltrokken in de toenmalige gemeente Kantens.
Cor Kosmeier is geboren op 10 januari 1944 in Groningen, en met overtuiging gemeld, in de Oosterparkwijk.
Hanna Broekhuizen kwam ter wereld in Zandeweer op 27 april 1944, met trots werd vermeld dat ze een tuindersdochter is.
Cor Kosmeier ging al jong varen en werd machinist op de “wilde vaart”.
Hanna Broekhuizen werkte eerst als Au Pair en later als administrateur.
Het echtpaar ontmoette elkaar in Bar de Kelder in Groningen tijdens een avondje stappen.
Na dat avondje was het nog niet helemaal duidelijk dat er een relatie zou ontstaan want Hanna moest de volgende dag weer naar Hamburg waar ze werkte als Au Pair, hoe bijzonder kunnen sommige dingen gaan, Cor die als machinist op de “wilde vaart” werkte moest dezelfde dag met het schip naar Hamburg, waar ze elkaar weer troffen.
Het echtpaar ging in “ondertrouw met de handschoen” Hanna ging alleen naar het gemeentehuis, Cor lag op dat moment met het schip in Londen.
Na enkele jaren varen ging Cor, toen Hanna zwanger was van hun tweede kind, werken als machinist op vaste land, eerst bij de DOMO in Groningen later bij de Kappa in Sappemeer, waar hij ruim 30 jaar heeft gewerkt.
Het echtpaar woonde toen in Schildwolde waar ze, hoe kan het anders als tuindersdochter, een grote groentetuin hadden met ook wijndruiven waar ze zelf wijn van maakten.
Het echtpaar kreeg een zoon en twee dochters en hebben 5 kleinkinderen.
Zij gingen ongeveer 11 jaar geleden in Bourtange wonen.
Bijzonder is dat ze wonen op precies de plek waar ook de voorouders van Hanna hebben gewoond.
Het paar is nog steeds actief, Cor nog als molenaar in Zuidlaren en actief lid van de Giezelbaargbloazers in Veele en maakt zelf ook zijn hoorns en blaast zijn partijtje mee, Hanna maakt quilts en schildert graag.
Het familiefeest wordt gevierd met een rondvaart inclusief een etentje met een partyboot op het Oldambtmeer.
Foto’s: Geert Smit
Cor en Hanna Kosmeier uit Bourtange vieren vandaag hun diamanten huwelijksfeest
BOURTANGE – Cor en Hanna Kosmeier uit Bourtange vieren vandaag hun diamanten huwelijksfeest