Creepy Wedde trapt 67ste Lichtweek af met spectaculaire optocht

WEDDE – Wedde staat deze week volledig in het teken van de Lichtweek. Maandagavond werd de 67ste editie feestelijk geopend met een optocht van loopgroepen, versierde wagens en oldtimer trekkers. De stoet werd voorafgegaan door het fanfareorkest en de majorettes van christelijke muziekvereniging Amicitia Musselkanaal. Het thema dit jaar is ‘Creepy Wedde’ en dat was tijdens de optocht duidelijk te zien.
De vele bouwers en vrijwilligers hadden opnieuw flink wat werk verzet om het dorp volledig in het teken van het thema te zetten. Met licht en schaduw werd geprobeerd bezoekers te verrassen en hen zo nu en dan zelfs even te laten omkijken.
Onder ideale weersomstandigheden stonden langs de versierde straten veel bezoekers om de optocht te bewonderen. Muziekvereniging Crescendo zorgde voor vrolijke muzikale klanken. De deelnemers hadden zichtbaar hun uiterste best gedaan om het thema uit te beelden. Wedde werd deze avond bevolkt door heksen in allerlei soorten en maten, spoken, aliens, piraten en nog veel meer griezels.
Ook een grote groep bewoners van zorgcentrum De Blanckenborg uit Blijham was, evenals voorgaande jaren, van de partij. Dankzij Rotary Pekela, die het volledige uitje beschikbaar stelde, konden de bewoners genieten van de optocht en een rit langs de prachtig verlichte tuinen. Het vervoer werd door Rotary geregeld met de Op-StapBussen en een grote bus van Pieter Dekker.
Onderweg werden de bewoners getrakteerd op oliebollen en ijsjes. Ook voor de bewoners die in De Blanckenborg waren gebleven, was er een oliebol.
De optocht eindigde bij de feesttent, waar om half negen de Lichtweek officieel werd geopend door burgemeester Jaap Velema en Meike Stedema van Stichting Lichtweek Wedde. Vervolgens werden de winnaars van de mooiste creaties van de optocht bekendgemaakt. De jury werd gevormd door Willy en Linda Smith.
Bij de kinderen ging de eerste prijs naar Ilse Behling. Ruben Alberts werd tweede en Thijs Grozema eindigde op de derde plaats. Zij ontvingen een cadeaubon van Top Toys.
Bij de versierde karren werd Team Hoorn eerste. Het bestuur van de Zeskamp eindigde op de tweede plaats en Zeskamp Wedderveer werd derde. Zij ontvingen een geldprijs.
Burgemeester Jaap Velema werd bedankt voor zijn medewerking aan de Lichtweek en kreeg als blijk van waardering een fles Wedder Klokje.
Na de officiële opening volgde een gezellige nazit in de feesttent. HJ Sound zorgde daarbij voor de muzikale omlijsting.
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg. HIER vindt u in drie delen alle foto’s.