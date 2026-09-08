Egbert Wierenga uit Scheemda kampioen in ratinggroep bij het „Mello Koolman“ damtoernooi in Groningen

GRONINGEN, WINSCHOTEN – Egbert Wierenga uit Scheemda is kampioen in ratinggroep bij het „Mello Koolman“ damtoernooi in Groningen geworden.
Damgenootschap Het Noorden uit Groningen werkte de 40e editie van het Mello Koolman damtoernooi succesvol af in het Jannes van der Wal Denksportcentrum in Stad. Vrijdagavond 4 september schoven 50 deelnemers achter de borden voor 3 ronden met aansluitend op zaterdag 5 september de resterende 5 ronden. Het toernooi omvatte samengevat dus 8 ronden “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van 30 minuten/speler per partij. Daarbij waren de spelers, naast het algemeen klassement, virtueel onderverdeeld in 7 ratinggroepen. Winnaar van het eindklassement werd GMI Martin Dolfing uit Groningen met 14 punten en uitkomend voor Hijken DTC met goede tweede MI Matheo Boxum uit Emmeloord met 12 punten uitkomend voor Denk en Zet Westerhaar. Derde werd
MF Nick Waterink eveneens met 12 punten uitkomend voor HDC Hoogeveen.
Ex-wereldkampioen GMI Roel Boomstra uit Groningen werd 4e met 11 punten. Martin, Matheo en Nick spelen trouwens alle drie ereklasse. Deze 40e editie had met 50 deelnemers een sterk deelnemersveld. De gemiddelde speelsterkte was namelijk 1110 KNDB ratingpunten, waarvan 15 deelnemers met een damtitel voor de naam. Twee Internationale Grootmeesters oftewel GMI, één Internationale Meester, MI en 12 Meesterdammers, MF.
Damclub Winschoten
Damclub Winschoten was zaterdag in Groningen vertegenwoordigd door Egbert Wierenga uit Scheemda en Jan Starke uit Oude Pekela. Egbert Wierenga werd kampioen van ratinggroep G, waarin spelers zaten met een maximale rating tot 900 punten. Egbert kwam tot een keurige 50% score, dus 8 punten uit 8 partijen. Als kers op de taart won Egbert eveneens het 70+ klassement, nipt voor Wim Koopman uit Hijken. Jan Starke uit Oude Pekela kwam in het merendeel van de wedstrijden tot een goede opzet van de partijen, maar kwam, deze editie niet verder dan 5 punten. Vooral de partij tegen Gaele Stoker forceerde Jan een keurige puntendeling. Stoker had namelijk een mooie “streefstand” op het bord gecreëerd, waarna Jan een verrassend offer plaatste met daarna een tussenloper.
Weerstandspunten beslissend voor de eindstand
Veel spelers hadden ex aequo hetzelfde puntentotaal, echter daarna waren de zogenaamde “weerstandspunten” beslissend. Het uitkomen tegen een hogergeplaatste speler levert namelijk meer weerstandspunten op.
OPA markt zaterdag 12 september
De traditionele jaarmarkt in Oude Pekela oftewel de OPA markt begint zaterdag 12 september om 10.00 uur in het centrum van Oude Pekela. Evenals vorig jaar geeft Damclub Winschoten ook nu weer acte de préséance. Doel van de aanwezigheid is het promoten van de damsport in het algemeen. Dit wordt gedaan met promotiemateriaal en natuurlijk damborden in de kraam, waar de liefhebbers in alle rust een partijtje kunnen spelen.
De aanwezige crew zal met plezier uw damvragen beantwoorden!
Bron: Geert Lubberink