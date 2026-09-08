Fit20 Winschoten ook dit seizoen sponsor wintercompetitie LTC Oude Pekela

OUDE PEKELA – Fit20 heeft het sponsorcontract met LTC Oude Pekela voor de wintercompetitie met één jaar verlengd.
Binnenkort is het weer zover: de start van de jaarlijkse wintertenniscompetitie bij LTC Oude Pekela. Waar de temperaturen de komende tijd flink gaan dalen, gaat de strijdlust op de tennisbaan juist omhoog. Tot en met eind maart gaan tennissers uit de regio op dinsdagavond weer fanatiek de strijd met elkaar aan.
LTC Oude Pekela is erg blij te kunnen melden dat ze voor deze editie opnieuw kunnen rekenen op de steun van Fit20 Winschoten. Zij hebben het sponsorcontract voor de wintercompetitie onlangs met één jaar verlengd. Daarnaast blijft Fit20 ook buiten de dinsdagavonden om goed zichtbaar op het park. De sponsor heeft namelijk tevens het contract voor het sponsordoek achter één van de tennisbanen verlengd. LTC Oude Pekela is erg blij met de aanhoudende betrokkenheid van Fit20 Winschoten bij de club.
De inschrijving voor de competitie is inmiddels gesloten. De organisatie kijkt uit naar de eerste rally’s en mooie wedstrijden. Kom gerust eens langs op de dinsdagavond om de spelers aan te moedigen!