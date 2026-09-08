Fotoreportage van de verlichte tuinen tijdens Lichtweek Wedde

WEDDE – Het thema van de 67ste editie van de Lichtweek in Wedde is ‘Creepy Wedde’ en dit is goed te zien bij de verlichte tuinen. De prijzen worden later deze week bekend gemaakt.
Foto’s: Catharina Glazenburg, klik HIER voor meer foto’s.
WEDDE – Het thema van de 67ste editie van de Lichtweek in Wedde is ‘Creepy Wedde’ en dit is goed te zien bij de verlichte tuinen. De prijzen worden later deze week bekend gemaakt.
Foto’s: Catharina Glazenburg, klik HIER voor meer foto’s.
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