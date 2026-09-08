Gezellige seniorenmiddag met De Zwalkers in De Binding

OUDE PEKELA – MFC De Binding in Oude Pekela stond dinsdagmiddag in het teken van muziek, gezelligheid en samenzijn. De seniorenmiddag, waarbij het bekende koor De Zwalkers optrad, werd goed bezocht. De zaal zat vol met enthousiaste bezoekers die zichtbaar genoten van de muzikale middag.
Van 14.00 tot 16.00 uur verzorgden De Zwalkers een gevarieerd programma met vrolijke liedjes, sfeervolle ballades en volop gelegenheid om mee te zingen. Het koor, dat inmiddels al 30 jaar een muzikale vriend van de regio is, zorgde met hun herkenbare repertoire en enthousiaste optreden voor een gezellige sfeer.
De bezoekers konden niet alleen luisteren, maar werden regelmatig uitgenodigd om mee te zingen. Dat zorgde voor veel herkenning en plezier in de zaal. De Zwalkers wisten als vanouds het publiek mee te krijgen en maakten er samen met de aanwezigen een sfeervolle middag van.
Foto’s: Gerda Boeijing