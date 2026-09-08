IVN Westerwolde-Oldambt organiseert wederom een vaarexcursie over de Dollard

NIEUWE STATENZIJL – Op zaterdag 19 september organiseert IVN Westerwolde-Oldambt een vaarexcursie over de Dollard.
De boot vertrekt bij Nieuwe Statenzijl. Na het passeren van de sluis ligt de weidsheid van de Dollard voor de boeg. Ze zetten koers naar de grenspaal en daar gaat de motor uit, komt de lunch op tafel en kunnen de deelnemers in stilte genieten van de uitgestrekte slibvelden en het leven dat zich daarop afspeelt.
Op de boot is een toilet aanwezig. Deze tocht is niet geschikt voor rolstoelgebruikers.
Per excursie zijn slechts 12 plaatsen beschikbaar.
Lijkt het je leuk om mee te gaan? Meld je dan zo snel mogelijk aan door te bellen met penningmeester Gerrit Smit : 06 29 513 621
Bron: Saskia Uittien IVN Westerwolde-Oldambt