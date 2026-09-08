Koert Hensema viert goud: al 50 jaar dé specialist in kerstpakketten en relatiegeschenken in Noord-Nederland

GRONINGEN – Het is feest bij Koert.nu. Eigenaar Koert Hensema viert dit jaar een bijzondere mijlpaal: hij is al een halve eeuw actief als de vertrouwde specialist in kerstpakketten, relatiegeschenken, business gifts en promotieartikelen van Noord-Nederland.
Wat 50 jaar geleden begon, is uitgegroeid tot een gevestigde naam voor bedrijven die hun medewerkers en zakelijke relaties écht willen waarderen. Van een klassieke balpen, kalender of luxe horloge tot moderne usb-sticks en compleet verzorgde kerstpakketten: bij Koert.nu is alles mogelijk. Met een scherp oog voor kwaliteit en een persoonlijke aanpak helpt Koert Hensema bedrijven om de perfecte attentie te vinden, volledig voorzien van eigen naam, logo en merkidentiteit. Bedrukkingen in alle gewenste kleuren en afmetingen horen daar vanzelfsprekend bij.
Persoonlijk advies en korte lijnen In een tijd waarin veel geautomatiseerd is, blijft Koert.nu trouw aan een persoonlijke, toegankelijke werkwijze. “De lijnen zijn kort en klanten krijgen snel en direct advies,” vertelt Koert Hensema. “Of het nu gaat om een kleine attentie of een grote oplage kerstpakketten: we denken altijd actief mee.” “Dankzij onze uitstekende ingangen bij betrouwbare leveranciers in binnen- en buitenland leveren we snel en stipt volgens afspraak.”
Klaar voor de toekomst
Na 50 jaar ervaring in het vak kent Koert de markt én de wensen van ondernemers in Noord-Nederland als geen ander. Met de feestdagen in het vooruitzicht staat het team van Koert.nu klaar om ook dit jaar weer vele bedrijven te ontzorgen met doordachte relatiegeschenken en sfeervolle kerstpakketten.
Foto’s: Gert-Jan Glazenburg