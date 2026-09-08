DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Maandag is op de B436 in Weener een 29 jarige bestuurder van een Smart zonder te remmen achterop een vrachtwagen gebotst. Hij zag te laat dat de 42 jarige chauffeur vanwege het verkeer moest afremmen. Hij werd met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De Smart moest worden afgesleept.
Op 4 september is tussen 7.00 en 13.00 uur vanaf de “Am Bahnhof” in Weener een zwarte e-scooter van het merk Evercross, model EV85F, met een zwart spatbord gestolen. Getuigen worden verzocht de politie van Weener te bellen.
Bunde
Gistermiddag is om 14.20 uur op de Wymeerster Hauptstraße in Bunde een 61 jarige wielrenster tegen een 27 jarige vrouw, die op dat moment uit een bus stapte, gebotst. De wielrenster raakte zo zwaar gewond, dat ze met een traumahelikopter naar een ziekenhuis moest worden gebracht. De 27 jarige vrouw werd ter plaatse door ambulancemedewerkers verzorgd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.