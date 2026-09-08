Laatste rondvaarten met de Dieverdoatsie tijdens Open Monumentendagen

TER APEL – Komend lang weekend vaart de Dieverdoatsie voor de laatste keer dit vaarseizoen 2026 haar rondvaarten rondom Ter Apel en op het Ruiten-A-kanaal in Ter Apel. Op vrijdag 11 september, zaterdag 12 september en als laatste zondag 13 september a.s.
Al eens gevaren op een historisch schip uit deze streek? Mee op de mooie rondvaart door heel Ter Apel en het gebied van de Ruiten-A-kanaal? Het lijkt daar wel de Amazone van Westerwolde. Overdreven? Ervaar het zelf.
De vaartocht duurt ongeveer 2,5 uur en maakt een aantal lussen door de kanalen van Ter Apel. Daarbij wordt ook het met fraaie bossen omgeven Ruiten-A-kanaal bevaren en tot aan de Ter Apeler Sluis in het gehucht Laudermarke (bekend van de natuurstenen Lourdesgrot op die plek). RTV-Noord noemde deze route in de afgelopen zomervakantie nog de ‘Amazone van Westerwolde’. Is het daar werkelijk zo mooi vol natuurschoon?
De vaartocht op een oud schip, zoals dat vroeger ging, komt weer helemaal tot leven met deze rondvaarten. De tocht is niet alleen voor volwassenen en senioren de moeite waard maar zeker ook voor gezinnen met kinderen. Het is altijd weer een echte belevenis. Saai bestaat niet op dit schip.
Aan boord bevinden zich een toilet en horecavoorzieningen (koffie, thee, frisdranken enz.) De begeleiding is in handen van enthousiaste vrijwilligers, die graag hun steentje bijdragen aan een geslaagde vaartocht. De boot heeft een vaste startplaats vanaf de steigers bij de Roswinkelerbrug in het centrum van Ter Apel (tegenover restaurant Kwalitaria/Musketiers aan de Hoofdstraat). Hier kunt u ook gratis parkeren.
Vertrek van de Dieverdoatsie steeds om 13.00 uur en de terugkomst rond 15.30 uur.
Reserveren is wel noodzakelijk.
U kunt reserveren op het boekingsnummer van de VBT Ter Apel, die deze tochten organiseert. Het boekingsnummer is : 06 – 21.41.68.89. Desgewenst per email kan ook: ton.kuper@planet.nl
U bent van harte welkom; zie en ervaar het zuiden van Westerwolde eens op een andere – en heel positieve – manier.
Extraatje: Op zaterdag maken de gasten een korte mini-uitstap naar de opengestelde Sint Willibrorduskerk langs het water, met een ervaren gids. Dit vanwege het landelijke Open Monumentenweekend.
Organisatie: VBT Ter Apel (Vereniging ter Bevordering van Toerisme in Ter Apel en omgeving)
Ton Kuper en Bram van den Berg