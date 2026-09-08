Landelijke OV-staking woensdag treft ook Oost-Groningen: “Regel ander vervoer”

WINSCHOTEN – Reizigers in Oost-Groningen moeten morgen rekening houden met grote overlast in het openbaar vervoer. Door een 24-uursstaking van de vakbonden FNV en CNV liggen het treinverkeer en streekvervoer in grote delen van het land stil. Arriva waarschuwt: “Belangrijke afspraak? Zorg voor ander vervoer.”
De landelijke actie van de vakbonden is gericht tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Vervoerders en spoorbeheerders waarschuwen dat de invloed op het openbaar vervoer in de regio aanzienlijk zal zijn.
Geen treinen
ProRail, die over de veiligheid op het spoor gaat, heeft bekendgemaakt dat het treinverkeer in heel Nederland van woensdagnacht 02.00 uur tot donderdagnacht 02.00 uur volledig stil ligt. Voor onze regio betekent dit dat er gedurende de gehele woensdag geen Arriva-treinen rijden op de trajecten Groningen – Winschoten – Bad Nieuweschans en Groningen – Veendam.
Onzekerheid bij Qbuzz
Ook bij streekvervoerder Qbuzz leggen buschauffeurs ook het werk neer. Belangrijke lijnen in de regio zoals de verbinding tussen Winschoten, Vlagtwedde, Stadskanaal en richting Ter Apel zullen hinder ondervinden.
Hoewel ritten in eerste instantie nog zichtbaar kunnen zijn in de reisplanners, geeft vervoerder Qbuzz aan dat het van de individuele chauffeur afhangt of een rit rijdt. Pas bij de start van de dienst wordt definitief duidelijk welke ritten vervallen. Reizigers moeten daardoor rekening houden met wisselvallige uitval en uitgedunde dienstregelingen. Qbuzz roept reizigers op kort voor het begin van de reis op de reisplanner te kijken of er wel een bus rijdt.
Eén uitzondering op de uitval is de internationale treinvervangende bus tussen Groningen en het Duitse Leer, deze rijdt volgens Arriva wel volgens dienstregeling.