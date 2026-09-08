Nieuw in de regio: Jongerenevent ‘Bijbel, Chips & Praise’

FINSTERWOLDE – Op vrijdagavond 11 september organiseert Geloof in Oldambt in de Graanschuur te Finsterwolde het jongerenevent ‘Bijbel, Chips & Praise’. Alle jongeren (12+) uit de regio zijn welkom!
‘We merken dat steeds meer jongeren geïnteresseerd zijn in God. Hoe gaaf is het om samen met andere jongeren op zoek te gaan naar wie God is. Hij heeft gave dingen over het leven te zeggen!’, vertelt organisator Christa Noteboom enthousiast. ‘De ‘Bijbel, Chips & Praise’-avonden (BCP) bestaan al langer, maar ze krijgen dit seizoen een toffe upgrade. Want we gunnen álle jongeren uit de regio dat ze ontdekken hoe gaaf het is om God te kennen.’
Wat er dan zoal anders is dit jaar? ‘De BCP is nu een jongerenevent geworden. Er komt een spreker waar je makkelijk naar kan luisteren en die ook met je in gesprek gaat. We gaan met jeugdwerker Gerjanne allerlei grappige spellen doen, zoals marshmallows proppen of ‘Zorg dat je niet op de foto komt’. Ook bereidt jeugdwerker Corné goede muziek voor, zodat we heerlijk kunnen praisen met elkaar. En natuurlijk is er veel tijd om met andere jongeren te chillen, een spelletje te doen of gewoon elkaar te ontmoeten met chips en cola erbij.’
Christa denkt even na over de vraag waar ze op hoopt. ‘Dat jongeren zien dat ze niet de enige zijn die geïnteresseerd zijn in God. Er zijn veel jongeren met Hem bezig! Ik hoop dat ze nieuwe vriendschappen opdoen en groeien in hun relatie met God.’ Ze is even stil. Dan: ‘Ik denk dat Hij daar ook op hoopt!’
Jongerenevent ‘Bijbel, Chips & Praise’ is er elke 2e vrijdag van de maand. Op 11 september start het seizoen in De Graanschuur, Hoofdweg 19, Finsterwolde. Gerrit van Valen komt heel toepasselijk spreken over het thema: #COME_SEE.
Het event is van 20.00 tot 22.00 uur. Om 19.30 kunnen de jongeren al binnenlopen voor gezelligheid en een spelletje. Deelname is gratis, met dank aan sponsors.
Zie voor meer informatie www.geloofinoldambt.nl of social media @GeloofInOldambt.
Bron: Geloof in Oldambt