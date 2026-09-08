Nieuwe subsidie voor landbouwexperimenten in de provincie Groningen

GRONINGEN – De provincie opent een nieuwe subsidieregeling voor experimenten en innovaties op boerenbedrijven. Vanaf 1 oktober 2026 kunnen agrarische ondernemers en agrarische samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om bijvoorbeeld nieuwe technieken, teelten en duurzaamheidsmaatregelen in de praktijk te ontwikkelen en te testen.
Niet alleen individuele boeren, maar ook agrarische samenwerkingsverbanden en organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding kunnen een aanvraag indienen. De regeling is bedoeld voor alle agrarische ondernemingen in de provincie Groningen, variërend van gangbare tot biologische landbouwbedrijven en van veehouderij tot akkerbouw.
Kleine experimenten en grote innovatieprojecten
Om innovatie op verschillende niveaus te stimuleren, zijn er binnen de subsidieregeling twee mogelijkheden. Zo is er financiering beschikbaar voor kleinschalige praktijkexperimenten op boerenbedrijven, waarbij samenwerking met een adviseur of een andere agrariër vereist is. Ook meer omvangrijke innovatie- en onderzoeksprojecten komen in aanmerking. Deze projecten moeten bijdragen aan de ontwikkeling en uitwisseling van kennis binnen de landbouwsector.
Op naar een duurzame en toekomstbestendige landbouw
Met de nieuwe subsidieregeling stimuleert de provincie innovatie en experimenten op boerenbedrijven. Landbouwgedeputeerde Leo Wenneger: “Groningen telt bijna 2.500 boerenbedrijven en heeft een sterke agroketen. De landbouwsector is van groot belang voor de regionale economie, de leefomgeving en de identiteit van de provincie. Tegelijkertijd staat de sector voor uitdagingen. Met deze nieuwe regeling bieden we bedrijven de mogelijkheid om in de praktijk met innovaties en verduurzaming aan de slag te gaan. Zo zetten we stappen richting een duurzame en toekomstbestendige landbouw.”
Subsidie vanaf 1 oktober aan te vragen
De subsidie is vanaf 1 oktober 2026 aan te vragen bij de provincie Groningen. Er is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar. Voor kleine experimenten is maximaal 25.000 euro beschikbaar per project, voor grotere projecten (Innovatie Duurzame Landbouw Groningen) maximaal 125.000 euro. Op deze pagina staat alle relevante informatie die nodig is om een aanvraag te kunnen doen. In de komende weken wordt deze pagina verder aangevuld.
Bron: Provincie Groningen