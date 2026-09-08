Ontroerende Thaise film Gohan over de zoektocht naar een thuis

VEENDAM – Op dinsdagmiddag 15 september vertoont Filmhuis vanBeresteyn tijdens ‘OnderOns’ de Thaise film Gohan. Een warm en ontroerend verhaal over een straathond die door de jaren heen bij verschillende mensen terechtkomt en zonder woorden een blijvende indruk op hun levens achterlaat.
Gohan is een jonge, witte hond met een roze neus die op de stoep van een supermarkt leeft. Wanneer een gepensioneerde Japanner hem meeneemt, krijgt hij voor het eerst een thuis. Het is het begin van een jarenlange reis langs verschillende eigenaren en levens. Zo belandt Gohan onder meer in een dubieus asiel, wordt hij beschermd door een jonge vrouw op de vlucht en leert hij een student wat echte liefde betekent.
Drie eigenaren, drie verschillende levensfases en één hond die iedereen op zijn pad voorgoed verandert. Gohan combineert humor en ontroering met maatschappelijke thema’s en is afkomstig van de makers van de Thaise wereldhit How to Make Millions Before Grandma Dies. De film is geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van Hima, een voormalige straathond die Gohan op latere leeftijd speelt.
Datum: Dinsdag 15 september 2026
Aanvang: 14.00 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: van vanBeresteyn