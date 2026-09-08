Regen houdt deelnemers Clocksteder Avond3Daagse niet tegen

NIEUWE PEKELA – De regen mocht dan rijkelijk uit de hemel vallen, het enthousiasme van de deelnemers aan de Clocksteder Avond3Daagse was er niet minder om. Zo’n twintig bewoners van Clockstede gingen dinsdagavond, samen met hun begeleiders, vol goede moed van start voor de eerste avond van de inmiddels tot traditie uitgegroeide wandeltocht.
Goed voorbereid en beschermd tegen de regen vertrokken de bewoners vanaf Clockstede voor hun eerste wandelavond. Vanwege het natte weer werd de oorspronkelijke route iets ingekort. Via een aangepaste route ging het gezelschap richting de dierenweide in Nieuwe Pekela.
Daar wachtte de wandelaars een welverdiende korte pauze. Onder het genot van wat drinken en een heerlijke gevulde koek konden de deelnemers even op adem komen en genieten van de gezellige onderbreking.
Maar ook aan de spieren werd gedacht. Op de muziek van Jannes, met het bekende nummer Ik wil je elke dag een beetje meer, werden de spieren nog even losgemaakt. Een moment dat voor de nodige vrolijkheid zorgde en waarbij de regen even naar de achtergrond verdween.
Na de pauze werd de wandeling weer hervat en ging de stoet terug richting Clockstede. Daarmee zat de eerste avond erop en konden de bewoners en hun begeleiders terugkijken op een geslaagde eerste etappe.
Ondanks de regen was de sfeer uitstekend en lieten de deelnemers zich niet uit het veld slaan. De hoop is dan ook dat de weersomstandigheden de komende twee avonden wat gunstiger zijn. Want uiteindelijk wordt de Clocksteder Avond3Daagse vrijdag afgesloten met een feestelijke slotavond.
De eerste kilometers zijn inmiddels afgelegd. Nog twee avonden te gaan, waarna de bewoners samen met hun begeleiders kunnen terugkijken op opnieuw een mooie editie van deze bijzondere en gezellige wandeltraditie in Nieuwe Pekela.
Freddy Stötefalk