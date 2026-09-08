Rondje centrum Winschoten op zaterdag 19 september

WINSCHOTEN – De gemeente Oldambt organiseert op zaterdag 19 september (11.00 – 15.00 uur) Rondje Centrum. Tijdens dit evenement zet de gemeente op 12 locaties in de binnenstad van Winschoten de deuren open voor haar inwoners en andere geïnteresseerden. Het Rondje brengt bezoekers onder meer langs de Langestraat, St. Lucas/ Blaauwlocatie, Marktplein, Liefkenshoek en het nieuwe gemeentehuis. Alle locaties hebben één gemeenschappelijke deler; ze maken deel uit van de Centrumontwikkeling Oldambt.
“Het is een unieke kans om op diverse locaties een kijkje achter de deuren te nemen,” zegt wethouder Erich Wünker van de gemeente Oldambt. Oktober 2022 stemde de raad in met het Ambitiedocument Centrumontwikkeling Oldambt. Op steeds meer locaties krijgen die plannen nu zichtbaar vorm in de praktijk. Wünker: “We bouwen letterlijk samen aan een nieuw centrum van Winschoten. Daar zijn we trots op. Over tien jaar herken je het centrum van nu niet meer.”
Start route
De route start bij de Lucas-locatie, het terrein van het voormalige ziekenhuis. Specifiek in Bouwdeel E, samen met Bouwdeel F één van de twee delen van het ziekenhuis die nog overeind staan. Vanaf daar gaat het via de zogeheten Bristol-locatie door naar de Langestraat. “Het is mooi dat de direct betrokken ontwikkelaars meedoen aan het Rondje Centrum. Behalve in de Langestraat geldt dat ook voor het Marktplein”, aldus Wünker.
Liefkenshoek/ Lutherse kerk
In de Langestraat start de gemeente Oldambt in de pastorie van de St. Vituskerk een Info
–punt. Hier kunnen inwoners voortaan elke donderdag van 13 – 17 uur terecht voor informatie over het centrum. De informatie over de Liefkenshoek is 19 september beschikbaar in de Lutherse kerk, die deze dag eenmalig open is. Via daar gaat de route langs de HEMA (nieuwbouw bijna gereed) naar de bouwlocatie voor het nieuwe gemeentehuis. “Het fundament is letterlijk gelegd. Vanaf nu gaat het heel snel. Het is lastig voor te stellen, maar eind dit jaar bereikt de nieuwbouw het hoogste punt,” aldus Wünker.
Marktpleinkerk
Het eindpunt van de route is in de Marktpleinkerk. Behalve informatie over het Schönfeldplein en het Marktplein zelf, is hier ook een kinderactiviteit. Speciaal voor die doelgroep is onder toeziend oog van Oele de uil langs de route een speurtocht uitgezet. Al met al biedt Rondje Centrum een mooi programma, denkt Wünker. “We hopen dat veel inwoners een kijkje komen nemen. Rondje Centrum heeft vooral als doel om inwoners mee te nemen in de huidige ontwikkelingen van het centrum.”
Bron: Gemeente Oldambt