Seizoen De Klinker succesvol begonnen

WINSCHOTEN – Met een uitverkochte Zummerbühne-avond en een feestelijk Waterbei-weekend begon Cultuurhuis De Klinker succesvol aan het nieuwe culturele seizoen.
In het kader van de voorstelling ‘De Graanrepubliek’ van Zummerbühne in Oostwold organiseerden Zummerbühne en Cultuurhuis De Klinker op 25 augustus een speciale avond over de geschiedenis en identiteit van Oost-Groningen. Onder leiding van Kim van den Bergh, maker van de podcast Het Rode Noorden, werd onderzocht wat er vandaag de dag nog zichtbaar en voelbaar is van de landarbeidersstaking van 1929. Wetenschappers, politici, activisten en inwoners gingen met elkaar én met het publiek in gesprek over erfgoed, sociaal kapitaal, saamhorigheid en het belang van onvertelde verhalen.
Driftkikkers
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus vormde Winschoten tijdens Waterbei het decor voor theater, muziek, licht en spektakel. Voor de deur van De Klinker zorgden onder andere de TV-helden Kidsparade en de internationale verlichte parade voor een feestelijke start. Op zaterdag was de binnenstad één groot openluchttheater met bijzondere straattheateracts. De Klinker deelde aan gezinnen ‘driftkikkertjes’ uit, om op een ludieke manier aandacht te vragen voor de voorstelling ‘Woest’ van SALLY Dansgezelschap Maastricht (voor 4+, op zondag 20 september).
Tellerlicker
Naast een volle agenda met voorstellingen, concerten, films en doe-activiteiten, is Cultuurhuis De Klinker ook de komende tijd het decor voor evenementen. Op zaterdag 26 september is het vanaf 19.30 uur tijd voor de derde editie van TELLERLICKER. Een festival waarbij het hele gebouw wordt gebruikt voor livemuziek en performances. In de line-up: Hister, C’est Qui? en Bad Luck Baby op het hoofdpodium en Hondenfokker, Velocity Made Good en MAHA in het Loading Dock. Makers van Station Noord en Platform Stormram brengen verschillende performances. Daarnaast is er ruimte voor lokaal talent en vindt de première plaats van SODOM, een nieuwe Winschoter streetartdocumentaire van Hugo Engwerda. Voor het complete programma en tickets kunnen mensen terecht op indeklinker.nl.
50 jaar RUN Winschoten Wie snel is kan nog tot en met maandag 14 september in De Klinker terecht voor de expositie ‘50 jaar RUN Winschoten’. In de tentoonstelling wordt een halve eeuw RUN tot leven gebracht met foto’s, krantenknipsels, oude shirts, films en andere bijzondere materialen. De expositie is te vinden op de eerste verdieping, in de bibliotheek van De Klinker. De entree is gratis.
Bron: Esther Bulder