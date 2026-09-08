WINSCHOTEN – Op zondagmiddag 27 september speelt Theater Compagnie Barrevoet het theaterconcert ‘MILONGE’ in de Marktpleinkerk in Winschoten.
MILONGE, Een kleine grote tango op liefde en dood
Drie mensen en een gesloten ruimte. Dreiging binnen of buiten muren. Gaan of blijven. Bestaan of niet bestaan. In een frame van lichtvoetige absurditeit zoeken de personages, een cello en een orgel naar antwoorden op existentiële vragen. Tango’s, troostliedjes en stevige zielsmuziek wisselen elkaar af. Van Bach tot Brel, van Shostakovich tot Piazzolla. Een warm, speels theaterconcert over onderhuidse angsten en de weergaloze kracht van liefde en muziek!
Orgel: Aart Bergwerff, cello/theater: Judith Oost, theater/zang: Martin de Nooij. Eindregie: Mees van den Bergh. Concept: Judith Oost en Simon Bouma.
De voorstelling maakt deel uit van een tournee bij 21 kerken door heel Nederland.
Theater Compagnie Barrevoet maakt fysiek locatietheater en theatrale concerten. Het gezelschap werd in 1998 opgericht en is onder andere bekend van het Oerolfestival en optredens op festivals en op bijzondere locaties. Sinds 2018 richt Barrevoet zich op het – op verfrissende wijze – onder de aandacht brengen van het orgel. Het instrument is op een unieke manier te horen met aansprekende muziek, een speelse dosis humor en liefdevolle samenklanken met de cello. Het verhalende aspect van de muziek heeft de nadruk. Barrevoet weet het publiek te raken en ontroeren met voorstellingen, waarbij de bezoekers naar hartenlust mogen lachen, huilen, dromen en fantaseren!
Datum: Zondag 27 september 2026
Plaats: Marktpleinkerk, Winschoten
Aanvangstijd: 16:00 uur
Reserveren: cie.barrevoet@gmail.com
Informatie: www.barrevoet.nl
Volgen: https://www.instagram.com/barrevoet/ of https://www.facebook.com/compagniebarrevoet/
YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/@Barrevoet
Met dank aan: Het Cultuurfonds, mede dankzij het E.J. Struif Fonds, VSB Fonds, Provincie Drenthe, Provincie Friesland Iepen Mienskip Fûns, KF Hein Fonds, Victoriefonds Alkmaar, Cultuurfonds Culemborg, Fonds 1819, Stichting Beringer Hazewinkel, Ritske Boelema Gasthuis, Gemeenten Súdwest-Fryslân, Leeuwarden, Westerveld, Utrecht, Waadhoeke, Tynaarlo, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Het Hogeland, Alkmaar, Buren en Oldambt.
Bron: Judith Oost
Foto: Ilva Stoelwinder, ontwerp poster: Joan van der Werff