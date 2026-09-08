Unieke muzikale ontmoeting: Fanfareorkest en Klarinetorkest bundelen de krachten voor groots duoconcert

WINSCHOTEN – Op zaterdag 3 oktober 2026 slaan Christelijke Muziekvereniging De Harmonie uit Winschoten en Zaans Klarinet Kollektief uit Zaandam de handen ineen voor een bijzonder gezamenlijk concert in de Vennekerk. Het belooft een verrassende avond te worden waarin de krachtige, warme koperklanken van de fanfare en de vloeiende, melodieuze houtklanken van het klarinetorkest elkaar perfect aanvullen.
Tijdens dit concert presenteren beide orkesten zich afzonderlijk met een eigen gevarieerd programma, waarna zij het publiek trakteren op een indrukwekkend gezamenlijk werk. Voor deze gelegenheid smelten de twee verschillende orkestvormen samen tot één symfonisch blaasorkest.
Verrassend repertoire
De dirigenten Roelf Klap en Simon Dubbeld hebben een veelzijdig programma samengesteld. Van herkenbare klassiekers tot dynamische, hedendaagse composities voor blaasorkesten; alle facetten van de blaasmuziek komen aan bod. Het samenspel tussen de klarinetten en het kopergeweld van de fanfare zorgt voor een unieke sound die u niet vaak hoort.
Informatie en kaartverkoop
Het concert vindt plaats op zaterdag 3 oktober in de Vennekerk te Winschoten. De zaal opent om 19.00 uur en het concert begint om 19.30 uur.
Kaarten zijn vooraf te bestellen via www.harmoniewinschoten.nl, via de leden of aan de zaal voorafgaand aan het concert.
Bron: Frannie Oolders, CMV De Harmonie