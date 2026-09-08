Video: Creepy Wedde trekt door het dorp tijdens Lichtweek: ‘Het is echt met het dorp voor het dorp’

WEDDE – Verklede kinderen, versierde karren en spookachtige tuinen waren maandagavond te zien in Wedde. Tijdens de Lichtweek trok een optocht door het dorp, dit jaar helemaal in het thema ‘Creepy Wedde’.
“De kinderen zijn allemaal leuk verkleed, de karren staan allemaal klaar en de optocht komt zo de kinderen ophalen”, vertelt Ine Paauw. Naar schatting deden zo’n tachtig kinderen mee. Over het thema hoefde volgens haar niet eindeloos te worden nagedacht. “Daar vergaderen wij natuurlijk over, dus dikke discussies. Maar dit jaar was Creepy Wedde wel een leuk idee.” Ook bewoners deden volop mee: “Heel Wedde is in creepy-stijl ingericht. Alle tuinen zijn spookachtig eng.”
De optocht trok uiteindelijk richting de feesttent. “Waar natuurlijk de hele week het dak van de tent af gaat vliegen”, zegt Paauw. Vooral de betrokkenheid in het dorp spreekt haar aan. “Hier is het echt nog oldschool. Ik vind dat de mensen hier zo meelevend zijn. Het leeft hier enorm. Het is echt met het dorp voor het dorp.” Bij de feesttent werd de Lichtweek later op de avond officieel geopend door burgemeester Jaap Velema.
Malou Vos
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