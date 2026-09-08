Vier miljoen voor betere kansen jongeren op arbeidsmarkt 

GRONINGEN – De provincie Groningen verleent 4 miljoen euro subsidie aan de Vereniging Kansrijke Groningers, voor een project waarmee scholen, bedrijven en gemeenten samenwerken om kinderen en jongeren beter voor te bereiden op hun toekomst. Het is de eerste toekenning uit de regeling Leven Lang Ontwikkelen (LLO), Maatschappelijke initiatieven. De subsidie wordt gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Groningen, uitvoeringsprogramma Werken aan Ontwikkeling, de provincie voert de regeling uit.
Sterkere leeromgeving voor de regio
In Noord- en Midden‑Groningen werken 16 schoolbesturen en 113 scholen samen onder de naam Kansrijke Groningers. Zij willen dat alle 17.500 kinderen en jongeren in de regio goede kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Het nieuwe project richt zich op het versterken en blijvend maken van initiatieven die eerder zijn gestart. Zo ontstaat een leeromgeving waarin scholen, bedrijven en gemeenten structureel samenwerken. Het project bestaat uit vier onderdelen: ICT, Natuur & Techniek: Leerlingen leren digitale vaardigheden en maken kennis met techniek en natuur. Ondernemen: Jongeren ontdekken wat ondernemerschap is en hoe zij initiatief kunnen nemen. Talent, Loopbaan & Ambitie: Scholen helpen leerlingen hun talenten te herkennen en passende keuzes te maken. Werk in de Regio: Leerlingen krijgen een beter beeld van beroepen en kansen in hun eigen omgeving. Door stages, bedrijfsbezoeken, gastlessen en praktijkopdrachten leren kinderen en jongeren hoe de regionale arbeidsmarkt eruitziet. Dit helpt hen om bewuste keuzes te maken voor vervolgonderwijs en werk.
Regeling Leven Lang Ontwikkelen
De LLO-regeling Maatschappelijke initiatieven is bedoeld voor organisaties die inwoners helpen nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. De regeling ondersteunt projecten die zorgen voor een sterke en blijvende leeromgeving in de regio. Subsidie bedraagt maximaal 70 procent van de kosten en per project, minimaal 100.000 euro en maximaal 4.000.000 euro. Er is nog ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar en de regeling loopt tot eind 2028.
Andere regelingen
Naast deze regeling zijn binnen het uitvoeringsprogramma Werken aan Ontwikkeling nog twee subsidieregelingen beschikbaar: Samen werken aan Ontwikkeling, voor projecten van werkgevers en onderwijsinstellingen, en Werkgevers investeren in scholing en ontwikkeling, voor individuele werkgevers die willen investeren in scholing. Beide regelingen worden uitgevoerd door het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland).
Naar een toekomstbestendige regio
Met deze eerste subsidieverlening zet de provincie een belangrijke stap richting een sterke en toekomstbestendige arbeidsmarkt. Door te investeren in leren en ontwikkelen krijgen kinderen en jongeren meer kansen. Tegelijkertijd wordt de regio aantrekkelijker voor bedrijven en blijft talent behouden voor Noord- en Midden‑Groningen.
Bron: Provincie Groningen