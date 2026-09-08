Vleermuisexcursies in Oudeschans en Bellingwolde

BELLINGWOLDE, OUDESCHANS – Op zaterdagavond 12 september zijn er twee vleermuisexcursies in Oost-Groningen: in Oudeschans en Bellingwolde. Het belooft mooi weer te worden!
In Oude Schans gaat de excursie langs oude huizen en bomen in de vestingstad, langs bosjes en bloemrijke graslandjes, de vestinggracht en twee dijkdoorbraakkolken. Met een batdetector kunnen de vleermuizen aan de hand van hun unieke roepjes, herkend worden en kan hun soort worden bepaald. De excursie start om 19.00 uur met een lezing in het Vestingmuseum en eindigt daar om ca. 21.15 uur.
Deze excursie wordt georganiseerd door KNNV Groningen, IVN Westerwolde-Oldambt en de Vleermuiswerkgroep Groningen. Aanmelding vooraf, tot vrijdag 11 september 12.00 uur via nhsecretaris@groningen.knnv.nl met vermelding van telefoonnr. Er zijn nog een paar plaatsen over.
In Bellingwolde gaat de excursie van de Magnuskerk door het dorp tot de Wymeersterbrug over het BL Tijdenskanaal. Na een korte inleiding bij de kerk om 19.45 zoeken we in het dorp met batdetectors naar twee soorten dwergvleermuizen en laatvliegers. In Bellingwolde komen ’s zomers veel laatvliegers voor; deze soort vleermuis is zo groot als een spreeuw. Bij het kanaal zijn ook watervleermuizen te verwachten. De excursie wordt georganiseerd door de Vleermuiswerkgroep samen met de Natuur en Milieufederatie Groningen. Het is een proefexcursie en gratis, een donatie is welkom. I.v.m. de planning wordt aanmelding bij info@nmfgroningen.nl erg op prijs gesteld, graag met vermelding van het aantal volwassenen en kinderen.
Meer informatie over tijdstippen, kosten en aanmelding voor deze excursies is te vinden op https://www.nachtvandevleermuis.nl/activiteiten/groningen en op https://nmfgroningen.nl/meedoen/op-pad-met-de-groene-agenda/#groningen.
Bron: Klarissa Nienhuys, coordinator Vleermuiswerkgroep Groningen