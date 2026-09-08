Zingend naar de Zondag met medewerking van het Urker Mannenkwartet

STADSKANAAL – Op zaterdag 19 september 2026 start in de Poststraatkerk in Stadskanaal een nieuw seizoen “Zingend naar de Zondag”. Deze zangavond zal het Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats medewerking verlenen.
Het eiland Urk staat al decennia lang bekend om zijn unieke koorzang en vele koren. Tijdens talloze concerten tot ver over onze landsgrenzen zongen Urkers hun liederen tot eer en glorie van God, de Schepper van hemel en aarde en dan doen zij tot op de dag van vandaag nog steeds. In oktober 2010 werd het Urker Mannenkwartet opgericht.
Het benaderen van Gerwin van der Plaats uit Kampen als dirigent en begeleider bleek een schot in de roos. Niet alleen door zijn enthousiaste manier van repeteren maar vooral door zijn humor en muzikaliteit wordt elk optreden een waar feest!! Het primaire doel van het kwartet is het zingen tot eer van God! Op dit moment zijn er een drietal reserve mannen die, indien nodig, kunnen invallen.
Gerwin van der Plaats zal ook de samenzang begeleiden, die zal bestaan uit liederen uit diverse liedbundels; de nieuwe liedbundel, Opwekking, Johannes de Heer, etc. De leiding van het zanguur is in handen van Greet Berends.
Zingend naar de Zondag, georganiseerd door het Interkerkelijke Comité Zangavonden, begint om 19:00 uur (samenzang vanaf 18:45 uur) en is vrij toegankelijk. Ter bestrijding van de onkosten zal er een collecte worden gehouden.
De volgende keer Zingend naar de Zondag:
17 oktober 2026
m.m.v. Elspeets Mannenensemble
Bron: Antonia Meijer