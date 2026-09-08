Zo’n 100 leerlingen van Dollard College Bellingwolde naar concert Merula Strijkerskwartet

OUDESCHANS – De vier jongens van het Merula Strijkerskwartet hebben gisteren voor (bijna) leeftijdsgenoten: voor de klassen 2 en 3 van het Dollard College Bellingwolde een concert verzorgd.
De kerk zat beneden met zo’n 100 leerlingen helemaal vol. Ook was er een zestal leerkrachten meegekomen. En ook de directie was vertegenwoordigd met huidig directeur Arjan Douma.
Leerlingen kwamen allemaal op de fiets naar Oudeschans; met aan kop van de fietsgroepen oud-directeur Dineke Bieleveld-Staalstra.
Het parkeren van de 100 fietsen was door de concertcommissie goed voorbereid. Leerlingen werden vervolgens in 15-tal de kerk in geleid. Dit alles liep gesmeerd.
Marian Kiewiet, gastvrouw, vertelde kort iets over de geschiedenis van het garnizoenskerkje en van de activiteiten van de concertcommissie. Daarna was het podium voor Merula.
Merula begon met strijkkwartet nr. 2 van Mendelssohn: adagio non lento. Daarna stelden ze zichzelf voor: Felix van 15jr. op cello, Titus van 19 op altviool. En op viool: Jakob van 16 en Quinten, ook 16.
De leerlingen waren vol aandacht voor het spel van de vier musici. Er volgden nog vier stukken. Er werd een uur gespeeld. Het concert werd afgerond met wat vragen aan de musici. Een succes. “Voor herhaling vatbaar”, aldus menige reactie.
Bron en foto’s: Ruud Hemmen