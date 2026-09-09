Echtpaar Boekhold – Garst viert 65-jarig huwelijksjubileum

WEDDE – Het echtpaar Sievert Boekhold (84) en Mensina (Mennie) Boekhold-Garst (82) uit Wedde viert vandaag een bijzonder huwelijksjubileum. Het paar is maar liefst 65 jaar getrouwd. Op 9 september 1961 werd het huwelijk voltrokken in Vlagtwedde. De bruiloft werd gevierd bij café Santing in Vlagtwedde.

Aan de bruiloft bewaart mevrouw Boekhold nog altijd mooie herinneringen. Zo moesten de cadeaus na afloop zo snel mogelijk worden opgehaald. Bij het café was namelijk ook een bioscoop en de ruimte moest weer worden vrijgemaakt. Een bijzonder detail dat ze zich na al die jaren nog goed herinnert. Ook het weer staat haar nog bij: “Het was toen koud.” Vandaag zijn de weersomstandigheden gelukkig een stuk aangenamer.

De heer Boekhold werd geboren in Bellingwolde en mevrouw Boekhold-Garst in Midwolda. Na hun huwelijk woonden ze de eerste jaren in bij de ouders van de heer Boekhold. Drie jaar later verhuisde het echtpaar naar Blijham. Toen de ouders van de heer Boekhold naar een bejaardenwoning verhuisden, kochten Sievert en Mennie de ouderlijke woning aan de Lageweg in Wedde. Inmiddels wonen ze daar alweer 38 jaar.

De woning werd door het echtpaar volledig verbouwd en aangepast. Zo werd het huis levensloopbestendig gemaakt met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Ook werd er een grote serre aangebouwd, compleet met een kleine keuken. Daar brengen ze tegenwoordig een groot deel van de dag door. Mevrouw Boekhold kan er bovendien haar hobby’s en het koken goed combineren.

Sievert Boekhold werkte tijdens zijn werkzame leven 44 jaar als schilder. Hij begon bij de firma Wegman in Winschoten, waar hij 31 jaar werkte. Daarna was hij 13 jaar in dienst bij de firma Enter, eveneens uit Winschoten. Tijdens de wintermaanden werkte hij namens het schildersbedrijf bij zorgcentrum De Blanckenborg in Blijham.

Mennie werkte voor haar huwelijk bij confectiebedrijf Zonneschijn in Vriescheloo, waar schorten werden gemaakt. Na haar huwelijk ging ze aan de slag bij de gezinsverzorging in Wedde.

Creativiteit heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het leven van mevrouw Boekhold. Vroeger maakte ze zelf de kleding voor haarzelf en hun drie dochters. Naaien, breien en haken waren jarenlang geliefde bezigheden. Een paar jaar geleden leerde ze aquarelleren. Inmiddels hangen er in de woning volop schilderijen van haar hand. Daar is ze zichtbaar trots op.

Ook Sievert is nog altijd actief. Een groot gedeelte van de dag is hij te vinden in zijn siertuin, waar onder meer een vijver te vinden is. Daarnaast heeft hij een eigen knutselruimte waar hij graag bezig is.

Het echtpaar is nog fit en actief en vindt het belangrijk om bezig te blijven. Mennie hielp bijvoorbeeld mee met het schilderen van de bordjes die tijdens de Lichtweek langs de wegen in Wedde staan. “Je moet actief blijven en tussen de mensen blijven”, vertelt Sievert.

Samen maken ze nog regelmatig uitstapjes in de omgeving. Het echtpaar woont nog altijd met veel plezier aan de Lageweg in Wedde.

Ter gelegenheid van hun 65-jarig huwelijk vieren Sievert en Mennie het jubileum vandaag samen met hun drie dochters, schoonzoons, zeven kleinkinderen en een achterkleindochter. Later op de dag staat er een warm en koud buffet bij Brasserie Veendiep in Vriescheloo op het programma.

Vanmorgen bracht burgemeester Jaap Velema namens de gemeente Westerwolde de felicitaties over. Het echtpaar kreeg daarbij als cadeau kopjes en schoteltjes met daarop het wapen van Westerwolde.

Een mooie mijlpaal voor Sievert en Mennie Boekhold-Garst, die na 65 jaar huwelijk nog altijd samen volop van het leven genieten.

Foto’s: Jan Glazenburg