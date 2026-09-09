“Gemeente wil geen vergunning afgeven voor Leninbeeld”

OOSTWOLD – Er is opnieuw beroering ontstaan rond het negen meter hoge Leninbeeld dat bij de voorstelling van Zummerbühne in Oostwold staat. Volgens de organisatie achter het evenement is de gemeente Oldambt van plan om de definitieve vergunning voor het behoud van het beeld bij Centrum De Graanrepubliek te weigeren. VCP-Voorman Engel Modderman is verbijsterd: “wat krijgen we nou?” schrijft hij op Facebook.
Volgens de initiatiefnemers gebruikt de gemeente Oldambt de argumentatie dat “iedereen zich thuis moet kunnen voelen in de gemeente” om de vergunning af te wijzen.
Centrum De Graanrepubliek wijst op het succes van afgelopen zomer. De tienduizenden bezoekers van Zummerbühne zorgden voor volle B&B’s, drukke terrassen en extra reuring in de regio en het beeld werd zeer vaak op de foto gezet. Veel bezoekers gaven aan door het aanschouwen van de geschiedenis een beter beeld te hebben gekregen van de identiteit van het gebied.
Doordat het beeld niet op een openbaar dorpsplein komt te staan, maar op particulier terrein op de deel van de boerderij, hoopt het centrum dat de gemeente haar besluit wil heroverwegen.
Het plan voor een permanente plek voor Lenin zorgde eerder al voor frictie in de gemeente. De fractie van CDA Oldambt klom vorige maand in de pen en stelde kritische vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Het CDA zette grote vraagtekens bij de geschiktheid van een metershoog standbeeld van de communistische leider Vladimir Lenin in de openbare ruimte. Volgens de partij roept het beeld vanwege het historische leed en de onderdrukking onder het communistische regime te veel negatieve emoties op.