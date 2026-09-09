Gerringa Kindermarkt trekt ondanks minder mooi weer veel jonge verkopers

OUDE PEKELA – Het mindere weer kreeg woensdag geen vat op de gezelligheid tijdens de Gerringa IJs- en Frituurzaak Kindermarkt. Vanwege de regen werd de markt naar binnen verplaatst bij De Helling, maar dat mocht de pret bij de jonge verkopers en bezoekers zeker niet drukken.
De kinderen hadden hun kraampjes goed gevuld met speelgoed, spelletjes, boeken en allerlei andere spullen waar ze zelf niet meer mee speelden. Er werd volop rondgekeken, onderhandeld en natuurlijk ook goed verkocht. Voor de jonge deelnemers was het dan ook een geslaagde middag, waarbij menig zakcentje werd verdiend.
Ondanks het weer hing er in De Helling een gezellige sfeer. De kinderen deden enthousiast hun best om hun spulletjes aan de man en vrouw te brengen en ook de bezoekers wisten de kindermarkt goed te vinden.
Als mooie afsluiting had Gerringa nog een verrassing voor alle jonge deelnemers. Als klap op de vuurpijl kregen alle kinderen van Gerringa een ijsje. Daar werd uiteraard dankbaar gebruik van gemaakt. Met zichtbaar plezier werd het ijsje opgegeten, en even was het mindere weer helemaal vergeten.
Zo werd de Gerringa IJs- en Frituurzaak Kindermarkt, ondanks de regen en de lagere temperaturen, toch een gezellige en geslaagde activiteit.
Foto’s: Jaarmarktcommissie