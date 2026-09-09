Gratis Fitclub voor kinderen uit Oldambt

Talrijke buien met kans op onweer en veel wind, morgen iets beter

Woensdag Het is vandaag guur en wisselvallig. Gedurende de dag trekken er talrijke buien over Oost-Groningen, die lokaal fel kunnen uitpakken met kans op onweer. Tussendoor is er af en toe ruimte voor de zon. De temperatuur komt niet hoger uit dan een matige 17°C tot 18°C. Er waait een stevige westen- tot noordwestenwind die matig tot vrij krachtig is, 4 tot 5 Bft.

Vanavond en Vannacht In de loop van de avond nemen de buien af en zijn er steeds bredere opklaringen. De nacht verloopt op de meeste plaatsen droog. Doordat de wind flink afneemt naar zwak tot matig, 2 Bft, kan het onder de heldere hemel sterk afkoelen. De minimumtemperatuur daalt landinwaarts naar een frisse 8°C tot 9°C.

Donderdag Morgen, donderdag 10 september, pakt de streek een veel rustiger weertype op. Na de frisse start schijnt overdag geregeld de zon en blijft het op de meeste plaatsen gewoon droog. De thermometer tikt een aangenamere 19°C tot 20°C aan. Er staat een rustige, zwakke tot matige zuidwestenwind van 2 Bft. In de nacht naar vrijdag neemt vanuit het westen de bewolking weer toe bij een minimum van 11°C.

Tip van de redactie: Schuil vandaag goed tussen de buien door en houd de regenjas bij de hand!