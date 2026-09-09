Gratis Fitclub voor kinderen uit Oldambt

WINSCHOTEN – Op 22 september start in Winschoten de Fitclub voor kinderen uit groep 3 tot en met 6. Tijdens het gratis programma bewegen kinderen samen zestien weken lang, met veel aandacht voor plezier, zelfvertrouwen en ontdekken wat bij hen past.
Fitclub is bedoeld voor kinderen die wat extra aandacht of begeleiding kunnen gebruiken bij bewegen of bij het bereiken van een gezond(er) gewicht. Ook kinderen die zich bijvoorbeeld onzeker voelen tijdens de gymles, meer zelfvertrouwen willen krijgen of nog niet goed weten welke sport bij hen past, kunnen meedoen.
Bewegen zonder prestatiedruk
Plezier staat voorop. Tijdens de zestien weken krijgen de kinderen iedere dinsdag- en donderdagmiddag een uur sport en spel. Ze maken daarbij kennis met verschillende manieren van bewegen. Ook zijn er sportclinics van sportverenigingen, zodat kinderen kunnen ontdekken welke sport zij leuk vinden. De sportlessen worden afgewisseld met themalessen over bewegen en gezonde voeding.
De begeleiding is in handen van een gymdocent, kinderfysiotherapeut en kinderdiëtist. Zo is er niet alleen aandacht voor bewegen, maar ook voor wat een kind nodig heeft om met vertrouwen mee te kunnen doen. Voorafgaand aan het programma vinden individuele intakes plaats.
Wethouder Gert Engelkens: “Niet ieder kind stapt vanzelf met plezier een sportveld of gymzaal op. Soms is daar nét wat extra aandacht en vertrouwen voor nodig. Met Fitclub willen we kinderen laten ervaren wat ze wél kunnen en vooral hoe leuk het is om samen te bewegen. Hopelijk vinden ze hier iets waar ze ook na de Fitclub met plezier mee doorgaan.”
Twee middagen per week
Vanaf dinsdag 22 september is de Fitclub er iedere dinsdag en donderdag van 15.30 tot 16.30 uur in de gymzaal naast OBS De Beukenlaan, Breukenlaan 1 in Winschoten. Het programma duurt zestien weken en deelname is gratis.
Aanmelden
Ouders en verzorgers kunnen hun kind tot en met 21 september aanmelden via de website van Oldambt Beweegt. Daar is ook meer informatie over de Fitclub te vinden.
Bron: Gemeente Oldambt