Griezelige taferelen leveren fraaie prijzen op tijdens Lichtweek Wedde

WEDDE – De winnaars van de huiveringwekkende Lichtweek in Wedde zijn bekend. Veel inwoners hadden alles uit de kast gehaald om hun straat of tuin volledig in het teken te zetten van het thema ‘Creepy Wedde’. Het resultaat was een dorp vol griezels, spoken, monsters en andere angstaanjagende taferelen.
In de afgelopen periode werd er door veel inwoners hard gewerkt aan de aankleding van hun straten en tuinen. Tijdens de Lichtweek komen bezoekers de meest uiteenlopende griezelelementen tegen. Van aliëns en spoken tot bloederige taferelen, grafstenen, enorme spinnenwebben en reusachtige spinnen. Ook monsters en heksen waren volop aanwezig. Een bijzonder tafereel was de Giezelbaarg waar de heksenverbrandingen werden uitgebeeld. Daarmee kwam het thema ‘Creepy Wedde’ op indrukwekkende wijze tot leven.
Een deskundige jury maakte een ronde door het dorp en beoordeelde de verschillende straten en tuinen. Inmiddels zijn de prijswinnaars bekendgemaakt.
Straatprijs
1e prijs: Markedwarsweg
2e prijs: Wedderhöfte
3e prijs: Hoofdweg West
Verzorging tuin
1e prijs: Lageweg 59
2e prijs: Lageweg 39
3e prijs: Wedderhöfte 21
Verlichting tuin
1e prijs: Oostersingel 60
2e prijs: Hoofdweg 23
3e prijs: Markedwarsweg 33
Originaliteit
1e prijs: Lageweg 5
De vele versierde straten en tuinen zorgen ervoor dat het thema van deze 67e Lichtweek overal in Wedde zichtbaar is. Overdag zijn de creaties goed te bekijken en in het donker krijgen de griezelige taferelen door de verlichting een geheel andere uitstraling. De versieringen zijn de hele week nog te bewonderen.
De bovenstaande foto’s zijn vanmiddag bij daglicht gemaakt. Voor de foto’s die maandagavond in het donker zijn gemaakt, kan HIER worden geklikt.
Foto’s: Catharina Glazenburg